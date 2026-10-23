وزير الرياضة يهنئ منتخب الملاكمة بحصد 8 ميداليات في بطولة أفريقيا للنخبة بنيروبي

وجّه وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، التهنئة إلى لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للملاكمة، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، والاتحاد المصري للملاكمة برئاسة اللواء مجدي اللوزي، بعد التتويج بـ8 ميداليات متنوعة في بطولة أفريقيا للنخبة المقامة حالياً بالعاصمة الكينية نيروبي.

وأكد الوزير أن الرياضة المصرية تواصل كتابة التاريخ في المنافسات التي يخوضها أبطال مصر علي المستوي القاري والدولي، مشيراً إلى أن ما حققه أبطال المنتخب القومي للملاكمة يدل على حجم العمل والجهد المبذول، وثمرة الدعم الذي تقدمه الدولة للمنظومة الرياضية، خاصة أن هذه النتائج جاءت بمشاركة 10 لاعبين فقط.

جاءت حصيلة المنتخب المصري في البطولة كالتالي: ميداليتان ذهبيتان ، و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.

وأعرب الوزير عن اعتزازه بالإنجاز المشرف مثمناً علي الجهود التي بذلها اللاعبون واللاعبات والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، ومشيداً بدور الاتحاد المصري للملاكمة في إعداد المنتخب والتخطيط الجيد للمشاركة في جميع المنافسات التي يخوضها لاعبي المنتخبات القومية المصرية للملاكمة .