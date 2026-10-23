بعثة التجديف الشاطئي تصل إلى القاهرة بعد إنجاز بطولة العالم في الصين

وصلت بعثة التجديف المصرية إلى مطار القاهرة الدولي اليوم /الجمعة/، عائدة من بطولة العالم للتجديف الشاطئي 2026 بمدينة تشينغداو الصينية، بعد تحقيق إنجاز عالمي بحصد الميدالية البرونزية في سباق زوجي المجداف المزدوج للرجال تحت 19 سنة، عن طريق البطلين ياسين القماطي وإبراهيم محمود.

وكان في استقبال أبطال مصر اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية، مصطفى عبد الجواد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف وشهد الاستقبال حضورا جماهيريا حافلا عكس فرحة الجماهير واعتزازها بأبطال مصر تقديرا لإنجازهم العالمي وجهودهم المشرفة في تمثيل الوطن.

وكان الثنائي المصري ياسين القماطي وإبراهيم محمود حققا إنجازًا عالميًا جديدًا، بعد أداء قوي ومنافسة مثيرة في سباق الميدالية البرونزية، ليحصد أبطالنا الميدالية البرونزية في سباق الزوجي المجداف المزدوج للرجال تحت 19 سنة (U19 Men's Double Sculls).

شهد السباق بداية قوية من المنتخب الإيطالي، بينما واجه القارب المصري موجة مع انطلاق السباق لكن ياسين القماطي وإبراهيم محمود أظهرا روحًا قتالية عالية، ونجحا في استعادة موقعهما خلال مرحلة الالتفاف حول عوامة الدوران، قبل تقديم عودة قوية في المرحلة الأخيرة من السباق، ليحسما الميدالية البرونزية لصالح مصر.

كما شهد مشوار أبطالنا تأهلًا قويًا في الدور ربع النهائي، حيث نجح القارب المصري في إقصاء القارب الألماني حامل اللقب، بعدما احتل المركز الأول بزمن قدره 2:26.65 دقيقة، مقابل 2:36.09 دقيقة للقارب الألماني، في مواجهة أكدت قدرة أبطال مصر على المنافسة بقوة ومواصلة الطريق نحو منصة التتويج.

في المواجهة الحاسمة على الميدالية البرونزية، جاءت النتيجة لصالح القارب المصري، الذي تفوق على نظيره الإيطالي، محققًا الفوز والميدالية البرونزية لمصر بوقت 2:26.08 دقيقة فيما جاء وقت سباق المنتخب الإيطالي 2:43.10 دقيقة.