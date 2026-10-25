الغيابات وتاريخ المواجهات والتشكيل المتوقع.. أبرز المعلومات عن إياب الأهلي وكيتارا الأوغندي بـ الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره كيتارا الأوغندي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى الدور التالي، بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وتشهد قائمة الأهلي للمباراة غياب عدد من اللاعبين لأسباب مختلفة، ما بين الإجازات الشخصية والإصابات والقرارات الفنية، في الوقت الذي يقترب فيه الجهاز الفني من الاستقرار على التشكيل الأساسي لخوض المواجهة المرتقبة.

قائمة غيابات الأهلي أمام كيتارا الأوغندي

يغيب مصطفى شوبير عن مواجهة كيتارا الأوغندي، بعدما حصل على إجازة بمناسبة زواجه، حيث عقد قرانه يوم الجمعة الماضي.

كما تشهد القائمة غياب إمام عاشور ومحمد هاني وياسر إبراهيم لأسباب فنية، إلى جانب عمرو الجزار وكريم الدبيس بسبب الإصابة.

ويغيب أيضًا أحمد رضا والمغربي رضا سليم لأسباب فنية، بالإضافة إلى أحمد خالد كباكا ومحمد رأفت وأقطاي عبد الله، في إطار الاختيارات الفنية الخاصة بالمباراة.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى التعامل مع الغيابات المتاحة، وتجهيز العناصر القادرة على خوض اللقاء، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد التأهل في البطولة القارية.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء الأحد 25 أكتوبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي على ملعب هويما في أوغندا، ليضع الفريق المصري قدمًا في الدور التالي قبل مواجهة الإياب.

وسجل عمر الساعي وأحمد مصطفى زيزو هدفي الأهلي في مباراة الذهاب، ليمنحا الفريق أفضلية قبل لقاء الحسم في القاهرة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام كيتارا

من المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع توفيق محمد وأشرف داري وهادي رياض وأحمد عيد.

وفي خط الوسط، يقترب عمر الساعي وأفشة ومروان عطية من المشاركة، بينما يقود الهجوم حسين الشحات وأشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر.

ويظل التشكيل المتوقع مرهونًا بالاختيارات النهائية للجهاز الفني قبل انطلاق المباراة، وفقًا للحالة الفنية والبدنية للاعبين.

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الأندية الأوغندية

تُعد مواجهة كيتارا المباراة الثانية بين الفريقين في تاريخ مشاركاتهما ببطولات الأندية الأفريقية، بعدما انتهى اللقاء الأول بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في مدينة هويما الأوغندية يوم 17 أكتوبر الجاري.

وعلى مستوى مواجهات الأهلي أمام الأندية الأوغندية عمومًا، خاض الفريق المصري 13 مباراة، حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، بينما تعرض للهزيمة في 4 مباريات.

وسجل لاعبو الأهلي 27 هدفًا خلال تلك المواجهات، فيما استقبلت شباك الفريق 14 هدفًا.

أكبر انتصارات الأهلي أمام الأندية الأوغندية

شهد سجل مواجهات الأهلي أمام الفرق الأوغندية عددًا من الانتصارات الكبيرة، أبرزها الفوز على فيلا بنتيجة 6-0 عام 2006، إلى جانب الانتصار على نايل بريويريز بخماسية نظيفة عام 1981.

ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية أمام الأندية الأوغندية، مستفيدًا من فوزه في مباراة الذهاب، من أجل حسم التأهل ومواصلة مشواره في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.