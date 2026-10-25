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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق ينفعل على لاعبي الأهلي: جمهوركم كان بيعرف إن الماتش خلصان قبل ما يبدأ

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
يمنى عبد الظاهر

شن الإعلامي إبراهيم فايق هجومًا حادًا على لاعبي النادي الأهلي، بسبب تراجع الأداء، مطالبًا إياهم باستعادة روح الجيل الذهبي للفريق الأحمر، الذي اعتاد حسم المباريات مبكرًا وتقديم مستويات قوية أسعدت الجماهير.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، موجهًا حديثه إلى لاعبي الأهلي: «إنت كده موظف يسطا مش لاعب كورة، إنت بتتمشى في الملعب يسطا، متشتغلناش، إحنا بنفهم في الكورة وبنتفرج».

وأضاف الإعلامي أن لاعبي الأهلي الحاليين عليهم مشاهدة لقطات الجيل الذهبي للفريق، للتعرف على حجم المجهود الذي كان يبذله النجوم السابقون داخل الملعب، موضحًا: «هاتوا لقطات الجيل الذهبي للأهلي وشوف الناس دي كانت بتعمل إيه، من أول عشر دقايق بتخلص بتلاتة وأربعة وصباح الفل يعني».

وأشار فايق إلى أن جماهير الأهلي اعتادت في فترات سابقة الشعور بالاطمئنان على نتيجة المباريات مبكرًا، بفضل قوة الفريق وقدرته على فرض سيطرته على المنافسين، مؤكدًا أن اللاعبين الحاليين مطالبون بتقديم مستويات تتناسب مع تاريخ النادي وطموحات جماهيره.

وتابع: «جمهور الأهلي كان بيبقى عارف إن الماتش خلصان من قبل ما يبدأ، وإنت مش هتبقى أجمد من الناس دي»، مشددًا على صعوبة تكرار تجربة الجيل الذهبي الذي ضم أسماء بارزة، مثل محمد أبو تريكة ومحمد بركات وعماد متعب ووائل جمعة.

كما استشهد فايق بطريقة تعامل البرتغالي مانويل جوزيه مع نجوم الفريق في تلك الفترة، موضحًا أن المدرب السابق كان يجلس بعض أبرز اللاعبين على مقاعد البدلاء ويستبعدهم من قوائم المباريات، دون أن يتوقف نجاح الأهلي على غياب أي لاعب.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأهلي أكبر من أي لاعب، وأن استمرار مسيرة النادي يتطلب من جميع عناصر الفريق بذل أقصى جهد والالتزام داخل الملعب، قائلًا: «مش هييجي جيل زي الأشاوس تريكة وبركات ومتعب، وجوزيه كان بيقعدهم كلهم على الدكة ويخرجهم من القوائم وزي الفل يعني، الأهلي مكمل وماشي».

الأهلي يستعد لمواجهة كيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على الفريق الأوغندي، من أجل حسم التأهل ومواصلة مشواره في البطولة القارية، التي ينافس على لقبها خلال الموسم الجاري.

وكان الفريق الأحمر قد حقق الفوز على كيتارا بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 17 أكتوبر الجاري على استاد هويما في أوغندا، ليمنح نفسه أفضلية قبل لقاء العودة في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي.

وتُنقل المباراة عبر قناة الأهلي، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن حقوق بث مواجهة الإياب، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لمشاهدة أداء قوي من الفريق وتحقيق الفوز ومواصلة المشوار الأفريقي.

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