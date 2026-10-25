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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق: محمد عبد الله يستحق فرصة في الأهلي.. وحان الوقت لتصعيد عمر سيد معوض

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أهمية منح الفرصة لعدد من المواهب الشابة داخل النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن محمد عبد الله يستحق الحصول على فرصة أكبر مع الفريق الأول، كما طالب بمنح عمر سيد معوض فرصة للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن محمد عبد الله لاعب مهم جدًا، ويجب أن يبدأ في الحصول على فرصة مع الفريق الأول بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن عمر سيد معوض تألق في قطاع الناشئين بالنادي، وأصبح من الضروري منحه فرصة مع الفريق الأول.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يستعد فيه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره كيتارا الأوغندي، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأفريقية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين يوم 17 أكتوبر الجاري على استاد هويما في أوغندا، ليمنح الفريق الأحمر أفضلية قبل مواجهة الإياب بالقاهرة.

ويطمح الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشواره في البطولة والمنافسة على لقبها خلال الموسم الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي عبر قناة الأهلي، التي حصلت على حقوق بث مباراة الإياب، المقامة على استاد القاهرة الدولي.

النادي الأهلي عمر سيد معوض محمد عبد الله قطاع الناشئين بالنادي كيتارا الأوغندي موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

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