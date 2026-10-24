قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان في إسطنبول لبحث خفض التصعيد الإقليمي
بالخطوات.. كيف تستعيد الصور المحذوفة بالخطأ من هاتف أندرويد؟
بث مباشر.. ختام فعاليات منتدى مصر بحضور الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: وعي الشعب المصري وتماسكه هو خط الدفاع الأول عن الوطن
الرئيس السيسي: تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة
الرئيس السيسي: قيمة الحوار في تحويل الأفكار والمقترحات إلى قرارات تخدم المواطنين
الدوري الإنجليزي.. استون فيلا يتقدم بهدف أمام مانشستر سيتي في الشوط الأول
الرئيس السيسي: مصر واجهت لحظات فارقة اقتربت فيها الدولة من حافة الانهيار منذ 2011
مورينيو قبل الكلاسيكو: ريال مدريد يحقق الألقاب معي.. ولن أغير خطتي لإيقاف يامال
الرئيس السيسي: تحدثنا عن حقائق أردنا أن نضعها أمامكم بكل شفافية ووضوح
تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات.. رسائل السيسي الأبرز في ختام منتدى مصر
الرئيس السيسي في ختام منتدى مصر 2026: تحويل المقترحات إلى قرارات عملية وتحسين حياة المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيطاليا تعلن إعادة 5 ناشطات احتجزتهن قوات الاحتلال في الضفة الغربية

الضفة المحتلة
الضفة المحتلة
إلهام عبد العزيز

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، الإفراج عن خمس ناشطات إيطاليات وإعادتهن إلى بلادهن، بعد احتجازهن من جانب القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية هذا الأسبوع.

أعمال العنف في الضفة المحتلة 

واحتجزت الشرطة الإسرائيلية النساء يوم الخميس في كريات أربع، إلى جانب ناشطين دوليين آخرين، أثناء محاولتهن حماية المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الناشطات أُفرج عنهن وأُعيدن إلى إيطاليا صباح السبت.

ويتعرض الفلسطينيون الذين يقطفون الزيتون في الضفة الغربية المحتلة لترهيب المستوطنين منذ عقود، إلا أن أعمال العنف تصاعدت بشكل حاد هذا العام، وفقًا لفلسطينيين وناشطين والأمم المتحدة.

وقالت منظمة «يش دين» الإسرائيلية الحقوقية إنها رصدت أكثر من 330 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون وارتبطت بموسم قطف الزيتون لهذا العام، الذي بدأ في أواخر سبتمبر، وشملت اعتداءات وسرقات وإلحاق أضرار بأشجار الزيتون.

من جانبها، أكدت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها تتعامل بجدية بالغة مع أعمال العنف والأنشطة الإجرامية.

ويُعد الزيتون ركيزة أساسية للزراعة الفلسطينية، وهو قطاع يسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل، وفقًا لوزارة الزراعة الفلسطينية.

جيش الإحتلال الإسرائيلي الضفة المحتلة إيطاليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إلزام أي مديرية صرفت حافز التدريس للإخصائيين باسترداده..و إحالة المسئولين للتحقيق

خالد طلعت

تعليق غير متوقع من خالد طلعت على خروج صن داونز من دوري أبطال أفريقيا

حفل زفاف مصطفى شوبير

بجوز ابني.. أحمد شوبير ورامي إمام يحييان ذكرى شهيرة لـ عادل إمام | شاهد

سيد عبد الحفيظ

حالة عدم رضا.. إعلامي يكشف سر غضب سيد عبدالحفيظ من عموتة في الأهلي

أسعار الدواجن

تحركات جديدة في أسعار الدواجن اليوم.. تعرف على سعر الفراخ والبانيه

أرشيفية

الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف أحمال الكهرباء وزيادة أسعار الطاقة

مجلس النواب

مقترح لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.. الشروط والفئات المستفيدة

أمير هشام

أمير هشام يكشف مفاجآت في عقود أجانب الزمالك.. نسب إعادة البيع تثير الجدل

ترشيحاتنا

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

بالصور

جوري بكر تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

ماء سلق المكرونة كنز لا تتخلصي منه .. 5 استخدامات مذهلة لا تعرفيها

لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ
لا تتخلصي من ماء سلق المكرونة.. استخدامات مفيدة في المطبخ

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد