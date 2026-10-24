إيطاليا تعلن إعادة 5 ناشطات احتجزتهن قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم السبت، الإفراج عن خمس ناشطات إيطاليات وإعادتهن إلى بلادهن، بعد احتجازهن من جانب القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية هذا الأسبوع.

أعمال العنف في الضفة المحتلة

واحتجزت الشرطة الإسرائيلية النساء يوم الخميس في كريات أربع، إلى جانب ناشطين دوليين آخرين، أثناء محاولتهن حماية المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الناشطات أُفرج عنهن وأُعيدن إلى إيطاليا صباح السبت.

ويتعرض الفلسطينيون الذين يقطفون الزيتون في الضفة الغربية المحتلة لترهيب المستوطنين منذ عقود، إلا أن أعمال العنف تصاعدت بشكل حاد هذا العام، وفقًا لفلسطينيين وناشطين والأمم المتحدة.

وقالت منظمة «يش دين» الإسرائيلية الحقوقية إنها رصدت أكثر من 330 حادثة عنف ارتكبها مستوطنون وارتبطت بموسم قطف الزيتون لهذا العام، الذي بدأ في أواخر سبتمبر، وشملت اعتداءات وسرقات وإلحاق أضرار بأشجار الزيتون.

من جانبها، أكدت أجهزة الأمن الإسرائيلية أنها تتعامل بجدية بالغة مع أعمال العنف والأنشطة الإجرامية.

ويُعد الزيتون ركيزة أساسية للزراعة الفلسطينية، وهو قطاع يسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل، وفقًا لوزارة الزراعة الفلسطينية.