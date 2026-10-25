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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم فايق يفجّر مفاجأة: الأهلي لن يغير «عموتة».. واللاعبون يتحملون المسئولية

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

أكد الإعلامي إبراهيم فايق أن استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من قائمة النادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي يحمل رسالة واضحة من إدارة القلعة الحمراء إلى جميع اللاعبين، مفادها أن لا أحد أكبر من النادي، وأن استمرار التراجع في النتائج لن يمر دون رد فعل.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن خروج الثنائي من القائمة بمثابة «قرصة ودن» للاعبين، موضحًا أن الأهلي يوجه رسالة حاسمة للجميع بأن المشاركة ليست مضمونة لأي لاعب مهما كان اسمه أو مكانته داخل الفريق.

وأضاف: «خروج إمام عاشور ومحمد هاني من قائمة الأهلي هي قرصة ودن، عارف أغنية ويجز؟ هي رسالة من الأهلي للكل: دورك جاي، وواحدة واحدة».

وتابع فايق أن الرسالة أصبحت واضحة داخل الفريق، مؤكدًا أن الأهلي لن يسمح لأي لاعب بتجاوز حدود دوره أو التعامل باعتباره أكبر من النادي، قائلًا: «مفيش حد هيبقى أكبر من الأهلي، أيًا كان هو مين».

وأشار الإعلامي إلى أن إدارة الأهلي لن تحمل المدير الفني وحده مسؤولية تراجع النتائج، ولن تلجأ إلى تغيير المدرب بصورة متكررة، طالما ترى أن المشكلة الأساسية تتعلق بأداء اللاعبين داخل الملعب.

وأوضح: «الأهلي مش هيرمي القطة في عب المدرب تاني، طالما الخلل في اللاعيبة الأهلي مش هيغير مدرب، الأهلي مش هيغير عموتة، الأهلي مش هيغير مدرب كل يوم الصبح».

واختتم فايق تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يرى أنه غيّر مختلف العناصر في منظومة الفريق، بينما لا تزال النتائج بحاجة إلى التحسن، مشيرًا إلى أن المسؤولية تقع على عاتق اللاعبين من أجل استعادة مستواهم وتحقيق تطلعات الجماهير.

الأهلي يستعد لمواجهة كيتارا الأوغندي

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وتأكيد تفوقه على الفريق الأوغندي، من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل ومواصلة المنافسة على اللقب القاري خلال الموسم الجاري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كيتارا بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 17 أكتوبر الجاري على استاد هويما في أوغندا، ليمنح الفريق الأحمر أفضلية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنقل قناة الأهلي المباراة، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن حقوق بث لقاء العودة، وسط تطلعات جماهير القلعة الحمراء لحسم التأهل ومواصلة المشوار الأفريقي.

إمام عاشور ومحمد هاني النادي الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي قائمة الأهلي

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