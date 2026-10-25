حامد الشريف: التوصية برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2029 أو 2030

أكد حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، أن منتدى مصر 2026 شهد طرح عدد من التوصيات والمخرجات المهمة في ملف التعليم، وذلك بعد عقد عدة لقاءات تشاورية قبل انطلاق المنتدى في مختلف المحافظات، وبمشاركة النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، حيث جرى إعداد مجموعة من التوصيات ورفعها إلى المنتدى.

وأوضح الشريف- في تصريحات خاصة لراديو النيل- أن مخرجات المنتدى تضمنت التوصية برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، بحلول عام 2029 أو 2030، إلى جانب تعزيز المكانة المهنية والاجتماعية للمعلم، وبناء الوعي لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز الانتماء الوطني.

وشدد على أهمية ترسيخ الانتماء لدى الطلاب، ورفع مستوى وعيهم بالتحديات والمشكلات التي تواجه مصر في مختلف المجالات.

وأضاف أن من بين مخرجات المنتدى التأكيد على ضرورة حصول المعلم على رخصة مهنية لمزاولة مهنة التدريس، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي لأي شخص العمل في مهنة التعليم دون الحصول على الترخيص اللازم، وهو ما يسهم في تنظيم العمل والقضاء على ظاهرة السناتر والدروس الخصوصية، خاصة في ظل وجود سناتر يعمل بها معلمون وأحيانًا أشخاص غير معلمين.

وأشار الشريف إلى أن المخرجات تضمنت أيضًا إطلاق مشروع «دولة المواهب»، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب المختلفة لدى الطلاب، سواء في المجالات التعليمية أو الفنية أو الرياضية، بما يسهم في تنمية قدراتهم والاستفادة منها مستقبلًا، ودعم إبداعهم وابتكارهم.