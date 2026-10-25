قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كابوس انقطاع الإنترنت يهدد العالم.. إيران تلوّح بتخريب كابلات الاتصالات البحرية والخليج في دائرة الخطر
القنصلية المصرية بالرياض تتابع أوضاع المصابين في الاعتداءات الحوثية وتقدم الدعم اللازم
بصورة قنبلة نووية فوق تل أبيب.. نتنياهو يثير الجدل برسالة عن إيران
الدولار ينقذ المعدن الأصفر في مصر .. والجنيه الذهب يرتفع فوق الـ 50 ألفًا مُجددًا
منظمة غير حكومية: حسابات موالية لروسيا عملت على «تأجيج» الغضب الفرنسي قبيل الاحتجاجات الحاشدة
علي جمعة: الزهد أن تكون الدنيا في يدك فلا تفسد قلبك وإن ذهبت عنك فلا تأخذ معها قلبك
ميسي يخسر سباق درع المشجعين مع إنتر ميامي أمام ريد بولز
جيش الاحتلال ينفذ سلسلة تفجيرات في جنوب لبنان
برنامج قومي للإسكان.. تفاصيل مليون وحدة سكنية جديدة بتريليون جنيه
لايفات مبتذلة.. القبض على سيدة وابنتها تتسولان على السوشيال ميديا
القبض على المتهم بالتعدي على ابنته بالإسكندرية
شرايين تنموية جديدة.. تفاصيل استئناف تشغيل قطار سيناء خط القنطرة شرق بئر العبد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حامد الشريف: التوصية برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2029 أو 2030

حامد الشريف
حامد الشريف
أ ش أ

 أكد حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين، أن منتدى مصر 2026 شهد طرح عدد من التوصيات والمخرجات المهمة في ملف التعليم، وذلك بعد عقد عدة لقاءات تشاورية قبل انطلاق المنتدى في مختلف المحافظات، وبمشاركة النقابة العامة للمعلمين والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، حيث جرى إعداد مجموعة من التوصيات ورفعها إلى المنتدى.

وأوضح الشريف- في تصريحات خاصة لراديو النيل- أن مخرجات المنتدى تضمنت التوصية برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه خلال عامين، بحلول عام 2029 أو 2030، إلى جانب تعزيز المكانة المهنية والاجتماعية للمعلم، وبناء الوعي لدى الأجيال الجديدة، وتعزيز الانتماء الوطني.

وشدد على أهمية ترسيخ الانتماء لدى الطلاب، ورفع مستوى وعيهم بالتحديات والمشكلات التي تواجه مصر في مختلف المجالات.

وأضاف أن من بين مخرجات المنتدى التأكيد على ضرورة حصول المعلم على رخصة مهنية لمزاولة مهنة التدريس، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي لأي شخص العمل في مهنة التعليم دون الحصول على الترخيص اللازم، وهو ما يسهم في تنظيم العمل والقضاء على ظاهرة السناتر والدروس الخصوصية، خاصة في ظل وجود سناتر يعمل بها معلمون وأحيانًا أشخاص غير معلمين.

وأشار الشريف إلى أن المخرجات تضمنت أيضًا إطلاق مشروع «دولة المواهب»، الذي يستهدف اكتشاف ورعاية المواهب المختلفة لدى الطلاب، سواء في المجالات التعليمية أو الفنية أو الرياضية، بما يسهم في تنمية قدراتهم والاستفادة منها مستقبلًا، ودعم إبداعهم وابتكارهم.

حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين منتدى مصر 2026 ملف التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

الزمالك

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

المتهمين

فيديو قديم وتم القبض عليهم.. الداخلية تكشف تفاصيل ترويج شخصين للمخدرات بالمعصرة

أرشيفية

كواليس ضبط العامل المتهم بالتعدي على تلميذ داخل مدرسة بمصر الجديدة

جثة شاب مهتز نفسيا بالمحلة

العثور على جثة شاب مُهتز نفسيًا في مياه ترعة بالمحلة.. ومسئول أمني: لاتوجد شبهة جنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد