كسر مفاجئ بخط مياه في مدينة نصر.. ومياه القاهرة تنجح في احتواء الموقف

نجحت فرق الطوارئ والصيانة بشركة مياه القاهرة في السيطرة على كسر بخط مياه عكرة بقطر 600 مم بشارع أحمد الزمر مع شارع نجاتي سراج، بالمنطقة الثامنة، أمام بوابة الوفاء والأمل.

الاستجابة للأعطال الطارئة

وذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على سرعة الاستجابة للأعطال الطارئة والحفاظ على استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين.

وتم التعامل مع الكسر بكفاءة وسرعة من خلال الفرق الفنية المختصة، بما ساهم في احتواء الموقف والحد من آثاره، دون تأثر أي مناطق بانقطاع مياه الشرب، وذلك في إطار خطة الشركة لرفع درجة الاستعداد والتعامل الفوري مع الأعطال الطارئة، وضمان استمرارية الخدمة بأعلى مستويات الكفاءة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة استمرار جهودها على مدار الساعة للتعامل مع أي طوارئ، وسرعة تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة، بما يضمن الحفاظ على انتظام إمدادات المياه وتقديم خدمة متميزة للمواطنين.