أحمد شوبير: حمزة عبدالكريم متواجد ضمن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

كشف أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق عن موقف حمزة عبد الكريم من الانضمام لقائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو بالدوري الإسباني. وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «حمزة عبدالكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو»

وقد شهدت قائمة نادي برشلونة الرسمية لمواجهة ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو المقررة اليوم تواجد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم ضمن اختيارات المدير الفني للفريق.

و تتجه انظار عشاق كرة القدم العالمية اليوم نحو مباراة كلاسيكو التي تجمع بين نادي برشلونة وريال مدريد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.