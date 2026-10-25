بصورة قنبلة نووية فوق تل أبيب.. نتنياهو يثير الجدل برسالة عن إيران

أثار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدلًا واسعًا، اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، بعدما نشر عبر حسابه على منصة «إكس» صورة تحاكي انفجار قنبلة نووية فوق مدينة تل أبيب.

وارفق نتنياهو الصورة برسالة تحذر من امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وتدعو إلى استكمال التحركات ضد برنامجها النووي خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

نتنياهو يعيد الملف النووي الإيراني إلى الواجهة

وتضمن المنشور دعوة لقراءة مقال للكاتب يوفال بلومبيرغ، يركز على المخاطر المحتملة لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، معتبرًا أن هذا الملف يمثل تهديدًا أمنيًا بالغ الخطورة لإسرائيل، ولا ينبغي أن يتراجع الاهتمام به بسبب الخلافات السياسية الداخلية.

وتناول المقال سيناريو افتراضيًا لسقوط قنبلتين ذريتين في وسط إسرائيل، في محاولة لتوضيح حجم التداعيات التي قد تترتب على امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، وفق رؤية الكاتب.

كما انتقد بلومبيرغ انشغال الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية بقضايا أخرى، من بينها ملف قطر، والتحقيقات المتعلقة بمستشار نتنياهو يوناتان أوريتش، وقضية تجنيد اليهود الحريديم، معتبرًا أن الملف النووي الإيراني يجب أن يحظى بالأولوية.

https://x.com/netanyahu/status/2114286556034859410?s=20

نتنياهو يطالب باستغلال الفترة المتبقية من ولاية ترامب

ودعا المقال إلى استغلال العامين المتبقيين من ولاية ترامب لمواصلة التحركات ضد إيران، محذرًا من أن التوجهات المحتملة للإدارة الأمريكية المقبلة تظل غير محسومة، وهو ما اعتبره الكاتب سببًا إضافيًا للتحرك خلال الفترة الحالية.

كما ربط المنشور بين الملف الإيراني والانتخابات الإسرائيلية المقررة الثلاثاء 27 أكتوبر، في رسالة تدعم أولوية التعامل مع التهديد الإيراني في اختيار القيادة السياسية المقبلة.

يائير جولان يهاجم نتنياهو بسبب صورة القنبلة النووي

وأثار المنشور انتقادات من يائير جولان، رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، الذي اتهم نتنياهو بإثارة الذعر بين الإسرائيليين قبل الانتخابات، منتقدًا نشر صورة تحاكي سقوط قنبلة ذرية على تل أبيب.

تأتي هذه الواقعة وسط تصاعد الجدل السياسي داخل إسرائيل بشأن التعامل مع إيران، وأولويات الحكومة الأمنية، وتوظيف المخاوف من البرنامج النووي الإيراني في الخطاب الانتخابي.