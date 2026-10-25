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القنصلية المصرية بالرياض تتابع أوضاع المصابين في الاعتداءات الحوثية وتقدم الدعم اللازم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القنصلية المصرية بالرياض تتابع أوضاع المصابين في الاعتداءات الحوثية وتقدم الدعم اللازم

القنصلية المصرية في الرياض
القنصلية المصرية في الرياض
فرناس حفظي

أعلنت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض، استمرار جهودها لمتابعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية، في أعقاب الاعتداءات الحوثية التي استهدفت المملكة.

وأوضحت القنصلية، في بيان صحفي، أن القنصل العام المفوض/ مها شاهين أجرت زيارة إلى إحدى المستشفيات في الرياض للاطمئنان على الحالة الصحية لإحدى السيدات المصريات المصابات جراء الاعتداءات التي وقعت في مطار الملك خالد الدولي بالرياض قبل أسبوعين.

وأضافت أن نائب القنصل العام تفقدت الرعاية الصحية المقدمة للمصابة، وأعربت عن تقديرها لما تقدمه السلطات السعودية من دعم للمواطنين المصريين المصابين، مؤكدة الروابط المتينة التي تجمع الشعبين المصري والسعودي، وأهمية تضافر الجهود لتجاوز الأزمات التي تشهدها المنطقة.

وأكدت القنصلية المصرية بالرياض أنها تواصل متابعة أوضاع المواطنين المصريين في مختلف مناطق الاختصاص على مدار الساعة، للتأكد من سلامتهم وتقديم الدعم اللازم والتدخل السريع عند الحاجة، بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية.

القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية الرياض المواطنين المصريين السعودية الاعتداءات الحوثية

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