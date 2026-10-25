لأول مرة في التاريخ.. لاعب إسرائيلي على أبواب الظهور بقميص برشلونة في الكلاسيكو

في واقعة قد تسجل سابقة تاريخية في الدوري الإسباني، دخل اللاعب الإسرائيلي الشاب أوريان غورين، البالغ من العمر 17 عامًا، قائمة الفريق الأول لنادي برشلونة استعدادًا لمواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد، في مباراة الكلاسيكو المرتقبة مساء الأحد، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن غورين سيبدأ المواجهة من على مقاعد البدلاء، ما يفتح الباب أمام إمكانية مشاركته في اللقاء، ليصبح أول لاعب إسرائيلي يرتدي قميص برشلونة في الدوري الإسباني، حال حصوله على فرصة الظهور أمام ريال مدريد.

إصابة داني أولمو تمنح الموهبة الشابة الفرصة

وجاء انضمام غورين إلى الفريق الأول بعد إصابة الإسباني داني أولمو خلال مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وهو ما أتاح للاعب الشاب فرصة التدرب مع الفريق الأول عدة مرات، قبل إدراجه ضمن قائمة الكلاسيكو.

ويلعب غورين في مركز خط الوسط مع الفريق الرديف لبرشلونة، ويبلغ من العمر 17 عامًا، ليجد نفسه أمام فرصة استثنائية قد تنقله إلى دائرة الأضواء العالمية، إذا قرر الجهاز الفني الدفع به خلال المواجهة المرتقبة.

