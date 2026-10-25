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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إطلاق صاروخ مضاد للسفن من سيريك باتجاه مضيق هرمز

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل


أفادت وكالة رويترز للأنباء بأنه تم إطلاق صاروخ مضاد للسفن من سيريك باتجاه مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات جمعها مركز أبحاث مقره واشنطن يتتبع حوادث ‌الأمن البحري في جميع أنحاء العالم منذ عام 2017 أن أكتوبر كان أسوأ شهر من حيث الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة.

وقالت نوعام رايدان، وهي عضو بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "شهد أكتوبر أكبر عدد من الهجمات على السفن على الإطلاق".

وسجلت رايدان، ​التي تتولى إدارة الخريطة التفاعلية لحوادث الشحن التابعة للمعهد، 28 هجوما مؤكدا جرى الإبلاغ عنها في مضيق هرمز والممرات ​المائية المحيطة به خلال أكتوبر ، و113 هجوما منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ⁠في 28 فبراير .
 

وتظهر خريطة المعهد أن معظم الهجمات التي وقعت في شهري سبتمبر  وأكتوبر  كانت في مضيق هرمز حيث ​تعرض حوالي 3.5 بالمئة من أسطول الناقلات العملاقة للهجوم.


ويتوافق العدد بشكل عام مع بيانات المنظمة البحرية الدولية، التي سجلت ما مجموعه ​120 حادثة في مضيق هرمز ومنطقة الشرق الأوسط على النطاق الأوسع منذ بدء حرب إيران.
 

ولفتت سجلات المنظمة البحرية الدولية إلى أن أكثر من 30 ناقلة عملاقة تعرضت لأضرار خلال الهجمات، بما في ذلك 11 ناقلة في شهر أكتوبر  وحده.

ويمكن لكل ناقلة عملاقة أن تحمل حوالي مليوني برميل من النفط الخام. وتمثل ​السفن المدرجة في القائمة حوالي 3.5 بالمئة من إجمالي أسطول ناقلات النفط الخام العملاقة العالمي، الذي يتجاوز 900 سفينة.
 

وتعرضت المزيد من الناقلات للهجوم ‌مع تزايد ⁠استعداد مالكي السفن لتحميل البضائع داخل الخليج، مدفوعين بأسعار الشحن اليومية التي تتجاوز مليون دولار والخصومات الأكبر التي يقدمها المنتجون الإقليميون مقارنة بخام برنت المؤرخ.
 

ونقلت رويترز عن شركة ماريسكس الاستشارية التي تتخذ من اليونان مقرا لها القول : "برز شهر أكتوبر 2026 باعتباره الفترة الأشد كثافة من حيث الهجمات البحرية في مضيق هرمز وحوله منذ تصعيد الأعمال القتالية في مارس ".


وأضافت أنه خلال الفترة بين الخامس من أكتوبر  و11 من الشهر نفسه، تعرضت ​12 سفينة لهجمات، وهو ⁠ما يمثل أيضا أعلى عدد أسبوعي للهجمات منذ بدء الصراع.وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وهي هيئة الأمن البحري البريطانية التي سجلت 135 واقعة متعلقة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران حتى 16 أكتوبر ، إنها تواجه صعوبة في تكوين الصورة ⁠الكاملة بسبب ​عدم كفاية التقارير الطوعية الواردة من شركات الشحن.
كما أظهرت بيانات الهيئة ارتفاعا حادا ​في حجم الأضرار التي لحقت بالسفن جراء الهجمات في أكتوبر.
 

مضيق هرمز صاروخ مضاد للسفن سيريك الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

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