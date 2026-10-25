بعد تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه.. السعودية تقر زيادة 500 ريال لبعض الفئات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، توجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع إعلان تعديلات على تعريفتَي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتبارًا من 1 يناير 2027.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن حزمة الدعم تتضمن زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تشمل الإجراءات تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقًا للآليات والضوابط المنظمة، بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه.

وفي إطار دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5000 ريال، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من بدء الإجراء، ثم يرتفع الحد الأدنى إلى 6000 ريال بعد مرور 12 شهرًا على تطبيق الزيادة الأولى.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الآثار المالية المترتبة على تعديلات أسعار الخدمات، وتعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.