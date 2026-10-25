قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يحذر: إسرائيل في خطر الدمار.. ويتعهد باستكمال المواجهة مع إيران
الزمالك يحسم مصير ناصر منسي بعد أزمة احتفاله أمام الجيش الرواندي | خاص
بأعلام فلسطين.. متظاهرون يقتحمون الكولوسيوم الروماني خلال احتجاجات إيطاليا
حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد بالكلاسيكو
الزمالك يفرض عقوبة مالية ضخمة على فتوح والزناري وشريف بعد واقعة السهر في رواندا | خاص
كابوس انقطاع الإنترنت يهدد العالم.. إيران تلوّح بتخريب كابلات الاتصالات البحرية والخليج في دائرة الخطر
القنصلية المصرية بالرياض تتابع أوضاع المصابين في الاعتداءات الحوثية وتقدم الدعم اللازم
بصورة قنبلة نووية فوق تل أبيب.. نتنياهو يثير الجدل برسالة عن إيران
الدولار ينقذ المعدن الأصفر في مصر .. والجنيه الذهب يرتفع فوق الـ 50 ألفًا مُجددًا
منظمة غير حكومية: حسابات موالية لروسيا عملت على «تأجيج» الغضب الفرنسي قبيل الاحتجاجات الحاشدة
علي جمعة: الزهد أن تكون الدنيا في يدك فلا تفسد قلبك وإن ذهبت عنك فلا تأخذ معها قلبك
ميسي يخسر سباق درع المشجعين مع إنتر ميامي أمام ريد بولز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه.. السعودية تقر زيادة 500 ريال لبعض الفئات

الملك سلمان و ولي العهد
الملك سلمان و ولي العهد
فرناس حفظي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، توجيهات باتخاذ عدد من الإجراءات الداعمة للمواطنين، بالتزامن مع إعلان تعديلات على تعريفتَي استهلاك الكهرباء والمياه، اعتبارًا من 1 يناير 2027.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن حزمة الدعم تتضمن زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، وأفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية.

كما تشمل الإجراءات تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقًا للآليات والضوابط المنظمة، بهدف تخفيف الأعباء المترتبة على تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه.

وفي إطار دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص، تقرر رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5000 ريال، على أن يبدأ تطبيق القرار بعد ستة أشهر من بدء الإجراء، ثم يرتفع الحد الأدنى إلى 6000 ريال بعد مرور 12 شهرًا على تطبيق الزيادة الأولى.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من الآثار المالية المترتبة على تعديلات أسعار الخدمات، وتعزيز مستويات الأجور، ودعم استدامة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المواطنين السعوديين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

الزمالك

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا

برشلونة وريال مدريد

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

المالكي

التحالف يعلن اعتراض مسيّرتين بالرياض وصواريخ استهدفت الطائف وينبع

القرآن الكريم

سورة تحيي القلب.. اسمها وفضل التعبد بها

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام

"الأعلى للإعلام" يتلقى شكوى من الغرفة التجارية ضد برنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"

الرئيس السيسي يهنئ النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي

الرئيس السيسي يهنئ النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي

أكتوبر الوردي

تزامناً مع «أكتوبر الوردي»..الصحة: 74 مليون زيارة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة وفحص آلاف السيدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد