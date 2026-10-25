قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: الموافقة على عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
تصعيد جديد في الخليل.. إسرائيل تمنع ألفي فلسطيني من العودة إلى منازلهم حتى انتهاء العملية العسكرية
الاشتباه في إسرائيل.. هجمات غامضة تستهدف أنظمة دفاع جوي إيرانية بالعراق
بعد استئناف تشغيله.. الفصائل اليمنية تحذر من السفر عبر مطار الملك خالد
وزير الصحة: تعميم منظومة وطنية آمنة للإبلاغ عن الأحداث العارضة والأخطاء الطبية
تسوية غرامات مزارعي الأرز.. قرار يخفف الأعباء عن الفلاحين ويحافظ على المياه
حمزة عبدالكريم ليس الأول.. نجوم عرب شاركوا في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد
ليلة حزينة بالمنيا.. وفاة لاعبتين وإصابة العشرات في حادثين.. وتحرك من محافظي المنيا وأسيوط لمتابعة المصابين
هبوط جماعي بالبورصة المصرية.. EGX100 يخسر 10% وإيقاف التداول 30 دقيقة
ركين سعد: بومة فيلم صعب وأرهقني ذهنيا وجسديا.. خاص
9 لاعبين.. الغيابات تضرب برشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض
بمشاركة 2500 جندي.. أكبر مناورة إنزال جوي «بريطانية - فرنسية» في ألمانيا | اعرف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر فيراري لوتشي الكهربائية في السعودية

فيراري لوتشي الكهربائية
فيراري لوتشي الكهربائية
إبراهيم القادري

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري لوتشي الكهربائية، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

محرك فيراري لوتشي الكهربائية

تعتمد سيارة فيراري لوتشي علي منصة كهربائية متخصصة تستوعب 4 محركات كهربائية مستقلة أي محرك لكل عجلة، وتنتج قوة إجمالية تصل إلى 1035 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 2.5 ثانية فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

ويوجد بـ سيارة فيراري لوتشي بطارية سعة 122 كيلوواط/ساعة، ويمكنها توفير مدى قيادة يصل إلى 451 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.

مواصفات فيراري لوتشي الكهربائية

زودت سيارة فيراري لوتشي الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، تتسع لـ 5 ركاب بفضل صف مقاعد خلفي متصل يتسع لثلاثة أشخاص، وتأتي أطول وأكثر انخفاضاً من فيراري بوروسانجوي، ومجهزة بـ أكبر جنوط في تاريخ الشركة مقاس 23 بوصه في الأمام و 24 بوصه في الخلف .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

بالاضافة إلي ان سيارة فيراري لوتشي الكهربائية بها، شبك أمامي بنظام انسيابية نشط مع أرضية مسطحة بالكامل لتشتيت الهواء، وتعرب لوتشي أثقل سيارة أنتجتها فيراري على الإطلاق بوزن إجمالي 2260 كجم 
 

سعر فيراري لوتشي الكهربائية

تباع سيارة فيراري لوتشي الكهربائية في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 103 ألف ريال سعودي .

نبذة عن تاريخ سيارة فيراري لوتشي

عرضت سيارة فيراري لوتشي أولاً تحت اسم التطوير "إليتريكا" في عام 2025، وتم الكشف الرسمي عن نموذج الإنتاج في مايو 2026 في روما، وحملت اسم "لوتشي" (Luce) الذي يعني "الضوء" باللغة الإيطالية.

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة 

وصممت فيراري لوتشي بالتعاون مع المجموعة الإبداعية LoveFrom التي تأسست على يد جوني آيف (مصمم أجهزة آبل السابق) ومارك نيوسون، إلى جانب فريق فيراري بقيادة فلافيو مانزوني.

وهي أول سيارة بخمسة مقاعد وأربعة أبواب تفتح من المنتصف في تاريخ فيراري، وتجمع في مصنع الشركة بمدينة مارانيلو الإيطالية.

السيارات الـ SUV الرياضية الـ SUV الرياضية محرك فيراري لوتشي لوتشي الكهربائية مواصفات فيراري لوتشي الكهربائية مواصفات فيراري لوتشي بطارية فيراري بوروسانجوي سعر فيراري لوتشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الزمالك والأهلي

سامي هلهل يُفجّر مفاجأة بشأن ركلتي جزاء الزمالك ويكشف اختلاف معايير التحكيم

الاهلي

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

حرب في اليمن

غارات جوية على مدينة التربة بتعز.. ومواجهات مسلحة بين قوات الحوثيين في «إب» اليمنية

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير

وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير

جهاز مستقبل مصر وبيت الزكاة والصدقات يقدمان دعمًا متكاملًا لطلاب التربية الفكرية بقنطرة شرق

جهاز مستقبل مصر وبيت الزكاة والصدقات يُقدمان دعمًا متكاملًا لطلاب التربية الفكرية بالإسماعيلية .. صور

رئيس جامعة السويس يستقبل وفد البحوث الإسلامية

قبل انطلاق الأسبوع الدعوي.. رئيس جامعة السويس يستقبل وفد البحوث الإسلامية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد