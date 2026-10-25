سعر فيراري لوتشي الكهربائية في السعودية

أعلنت شركة فيراري عن طرازها الجديد فيراري لوتشي الكهربائية، وتنتمي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب.

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

محرك فيراري لوتشي الكهربائية

تعتمد سيارة فيراري لوتشي علي منصة كهربائية متخصصة تستوعب 4 محركات كهربائية مستقلة أي محرك لكل عجلة، وتنتج قوة إجمالية تصل إلى 1035 حصان، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في مدة 2.5 ثانية فقط، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

ويوجد بـ سيارة فيراري لوتشي بطارية سعة 122 كيلوواط/ساعة، ويمكنها توفير مدى قيادة يصل إلى 451 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد.

مواصفات فيراري لوتشي الكهربائية

زودت سيارة فيراري لوتشي الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، تتسع لـ 5 ركاب بفضل صف مقاعد خلفي متصل يتسع لثلاثة أشخاص، وتأتي أطول وأكثر انخفاضاً من فيراري بوروسانجوي، ومجهزة بـ أكبر جنوط في تاريخ الشركة مقاس 23 بوصه في الأمام و 24 بوصه في الخلف .

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة فيراري لوتشي الكهربائية بها، شبك أمامي بنظام انسيابية نشط مع أرضية مسطحة بالكامل لتشتيت الهواء، وتعرب لوتشي أثقل سيارة أنتجتها فيراري على الإطلاق بوزن إجمالي 2260 كجم



سعر فيراري لوتشي الكهربائية

تباع سيارة فيراري لوتشي الكهربائية في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 103 ألف ريال سعودي .

نبذة عن تاريخ سيارة فيراري لوتشي

عرضت سيارة فيراري لوتشي أولاً تحت اسم التطوير "إليتريكا" في عام 2025، وتم الكشف الرسمي عن نموذج الإنتاج في مايو 2026 في روما، وحملت اسم "لوتشي" (Luce) الذي يعني "الضوء" باللغة الإيطالية.

سيارة فيراري لوتشي الكهربائية الجديدة

وصممت فيراري لوتشي بالتعاون مع المجموعة الإبداعية LoveFrom التي تأسست على يد جوني آيف (مصمم أجهزة آبل السابق) ومارك نيوسون، إلى جانب فريق فيراري بقيادة فلافيو مانزوني.

وهي أول سيارة بخمسة مقاعد وأربعة أبواب تفتح من المنتصف في تاريخ فيراري، وتجمع في مصنع الشركة بمدينة مارانيلو الإيطالية.