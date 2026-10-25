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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الأخيرة هي الأرخص.. سيارات عائلية 2027 في السوق المصري

سيارات عائلية 2027 جديدة
سيارات عائلية 2027 جديدة
إبراهيم القادري

يتوافر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بايك X55 e، وكيا سيلتوس، وهافال جوليان، وبى واى دى أتو 8، وجيلي كول راي .

هافال جوليان موديل 2027

تحصل سيارة هافال جوليان موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وعزم دوران 220 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

هافال جوليان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 80 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 180 ألف جنيه .

كيا سيلتوس موديل 2027

قوة سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تصل إلي 140 حصان، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها عزم دوران 247 نيوتن/متر، وخزان وقود سعة 50 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كيا سيلتوس موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كيا سيلتوس موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 369 ألف جنيه .

بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

عزم دوران سيارة بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027 يصل إلي 349 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 275 حصان، وبها بطارية سعة 19 كيلووات/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027

يصل سعر سيارة بى واى دى‬ أتو 8 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 899 ألف جنيه .

بايك X55 e موديل 2027

خزان وقود سيارة بايك X55 e موديل 2027 يصل سعته إلي 53 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 217 حصان، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك X55 e موديل 2027

سعر سيارة بايك X55 e موديل 2027 في سوق السيارات المصري يصل إلي مليون و 225 ألف جنيه .

جيلي كول راي موديل 2027

تحتاج سيارة جيلي كول راي موديل 2027 إلي 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 174 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

جيلي كول راي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي كول راي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 975 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي كول راي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و75 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي كول راي موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 199 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات موديل 2027 هافال جوليان موديل 2027 كيا سيلتوس موديل 2027 بى واى دى‬ أتو 8 بايك X55 e موديل 2027 جيلي كول راي موديل 2027

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