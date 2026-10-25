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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جهاز مستقبل مصر وبيت الزكاة والصدقات يُقدمان دعمًا متكاملًا لطلاب التربية الفكرية بالإسماعيلية .. صور

جهاز مستقبل مصر وبيت الزكاة والصدقات يقدمان دعمًا متكاملًا لطلاب التربية الفكرية بقنطرة شرق
جهاز مستقبل مصر وبيت الزكاة والصدقات يقدمان دعمًا متكاملًا لطلاب التربية الفكرية بقنطرة شرق
إيمان طلعت

في إطار جهود دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، نفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبيت الزكاة والصدقات، مبادرة لدعم طلاب مدرسة التربية الفكرية بمدينة قنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال توزيع كوبونات للمواد الغذائية والجواكت والأحذية والمستلزمات الدراسية، للمساهمة في تلبية احتياجات الطلاب وأسرهم خلال العام الدراسي 2026/2027.

جهاز مستقبل مصر وبيت الزكاة والصدقات يقدمان دعمًا متكاملًا لطلاب التربية الفكرية بقنطرة شرق

وتأتي المبادرة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير المساندة اللازمة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن أسرهم وتوفير مستلزماتهم الأساسية، ودعم انتظامهم في العملية التعليمية.

وشملت المساعدات توزيع كوبونات للمواد الغذائية لمساندة الأسر في توفير احتياجاتها الأساسية، إلى جانب الجواكت والأحذية والمستلزمات الدراسية للطلاب، بما يعكس حرص الجانبين على تقديم دعم متكامل يجمع بين تلبية الاحتياجات المعيشية ومساندة العملية التعليمية، والحرص على إدخال البهجة إلى نفوس الطلاب وأسرهم، وتخفيف الأعباء المترتبة على توفير مستلزماتهم الأساسية.

ويؤكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وبيت الزكاة والصدقات أهمية مواصلة التعاون في تنفيذ المبادرات والأنشطة المجتمعية التي تصل إلى مستحقيها في مختلف المحافظات، انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية، وترسيخًا لقيم التضامن والتكافل، ودعمًا لجهود الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن إيلاء الفئات الأولى بالرعاية الاهتمام الذي تستحقه.

بيت الزكاة والصدقات الأسر الأولى بالرعاية توزيع كوبونات للمواد الغذائية توزيع مواد غذائية ومستلزمات مدرسية للطلبة

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