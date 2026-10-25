إيران .. سماع انفجار قوي في منشأة رادار إيرانية جنوب غرب تبريز

أفادت تقارير إعلامية ، بسماع انفجار قوي في منشأة رادار إيرانية ، جنوب غرب تبريز في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وقالت التقارير : تشير التتبعات الأولية إلى أن انفجارًا تم الإبلاغ عنه في البداية تلاه انفجار لاحق في المنشأة.

جانب من الإنفجار

كما تشير التقارير، إلى أن مخابئ الطائرات المحصنة في قاعدة القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (IRIAF) القاعدة الجوية التكتيكية الأولى الموجودة في مطار مهرآباد بالقرب من طهران قد تم فتحها.

وفي سياق آخر، كشفت مصادر عراقية عن الاشتباه في تعرض موقعين لتخزين أسلحة في العراق لهجمات غامضة، يُعتقد أنهما كانا يضمان أنظمة دفاع جوي صينية نُقلت مؤخراً من إيران إلى فصائل عراقية موالية لطهران.

شحنة دُمّرت بعد وصولها.. واتهام إسرائيل

وذكر تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن شحنة الأسلحة دُمّرت بعد وقت قصير من وصولها إلى مستودعات داخل العراق، دون توافر أدلة حاسمة تحدد الجهة المسؤولة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني عراقي قوله ، إن لدى السلطات ما يدعو للاشتباه في تورط إسرائيل، إلا أن طريقة تنفيذ الهجمات لم تتضح بعد، فيما شدد مسؤول عراقي رفيع على عدم وجود معلومات قاطعة تحدد هوية المنفذين.

وأكدت الصحيفة، أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من وصول أنظمة الدفاع الجوي إلى العراق.