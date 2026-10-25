القبض على أدمن صفحة لبيع قطع غيار الطائرات الدرون بالدقهلية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع قطع غيار خاصة بالطائرات "درون" عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب (مقيم بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) ، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لطائرات “درون ”.

وبمواجهته اعترف بإدارة الحساب بمواقع التواصل الاجتماعى لبيع اكسسوارات طائرات الدرون "بدون ترخيص" وتحصله عليها من أحد المتاجر الإلكترونية بقصد تحقيق أرباح مادية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.









