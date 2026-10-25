تأجيل محاكمة المتهمين في خلية التليجرام لسماع شهادة مجري التحريات

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار محمد عبد الرؤوف قبطان والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن تأجيل القضية المعروفة بإسم ( خلية التليجرام ) لجلسة اليوم الثاني من دور شهر نوفمبر وكان دفاع المتهمين قد طلب سماع شهادة شاهد الإثبات ضابط الأمن الوطني وتمسك الدفاع بطلبه والمحكمة قررت التأجيل لسماع شهادته.

تفاصيل قضية خلية التليجرام

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين ( ح ، ع ، م ) و ( أ ، إ ، م ) *المتهمين باستهداف كنيسة السيدة العذراء والقديس أبانوب النهيسي بسمنود وقسم شرطة سمنود وكمين أمني متحرك والتواصل مع باقي أعضاء التنظيم عبر تطبيق تليجرام تمهيدا لإستهداف الكنيسة وقسم الشرطة والكمين