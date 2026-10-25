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موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة

برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
رباب الهواري

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب « كامب نو»، مساء اليوم الأحد، لمتابعة مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2026-2027، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويستضيف برشلونة، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يقوده البرتغالي جوزيه مورينيو، في مواجهة ينتظرها الملايين، نظرًا للتاريخ الكبير من المنافسة بين الناديين، ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز وإثبات تفوقه على الآخر.

موقف برشلونة وريال مدريد قبل الكلاسيكو

يدخل برشلونة المواجهة متربعًا على قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث، وتوسيع الفارق مع منافسيه، وفي مقدمتهم ريال مدريد، بما يعزز حظوظه في مواصلة المشوار نحو المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض ريال مدريد اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويطمح إلى تحقيق انتصار ثمين يقلص به الفارق مع برشلونة، ويشعل المنافسة على صدارة الليجا خلال الجولات المقبلة.

نتائج الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يدخل برشلونة الكلاسيكو بعد خسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-2 في دوري أبطال أوروبا، وهي الهزيمة الأولى للفريق خلال الموسم الجاري، ما يضع لاعبي فليك أمام اختبار مهم لاستعادة التوازن ومصالحة الجماهير.

على الجانب الآخر، استعد ريال مدريد للمواجهة بانتصار كبير على لايبزيج الألماني بنتيجة 4-1، ضمن منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، ويسعى إلى استثمار الحالة المعنوية الجيدة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام غريمه.

أزمة التحكيم تزيد سخونة الكلاسيكو

وتسبق المباراة أجواء من التوتر المرتبطة بالجدل التحكيمي، خاصة في ظل شكاوى ريال مدريد السابقة من أداء الحكام الإسبان، والاعتراضات المتعلقة بتطبيق القواعد التحكيمية على الفرق المختلفة.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن تعيين الحكم خوان مارتينيز مونويرا لإدارة مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقناة الناقلة

تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، مساء اليوم الأحد.

ومن المقرر أن تُذاع المواجهة عبر قناة beIN Sports 1، الناقلة لمنافسات الدوري الإسباني. 

برشلونة ريال مدريد اخبار الرياضة الدورى الاسبانى

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