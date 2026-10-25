كأس الكونفدرالية| عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام كيتارا

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة كيتارا التي تجمع الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد وأشرف داري وهادي رياض وتوفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: سفيان بنجديدة

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حمزة علاء وياسين مرعي وأحمد عيد ومنصف بقرار وعمر الساعي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.