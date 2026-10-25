بعد تواجده بالقائمة.. فرصة تاريخية تنتظر حمزة عبد الكريم في الكلاسيكو

شهدت قائمة برشلونة ، أمام ريال مدريد في الكلاسيكو، تواجد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم.

ويستضيف ملعب كامب نو ، قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني اليوم الأحد بين برشلونة وريال مدريد.

ويعد هذا هو الظهور الأول لحمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة لمباراة الكلاسيكو منذ انضمامه للبلوجرانا في صيف العام الماضي وتدرجه حتى الوصول للفريق الأول.

وبات حمزة عبد الكريم، على أعتاب كتابة التاريخ في حال حصوله على فرصة مشاركة اليوم مع الفريق الأول أمام الغريم التقليدي.

وفي حال نجح في هز الشباك خلال مشاركته الأولى، سيحقق إنجازا استثنائيا بالانضمام لنخبة محدودة من النجوم الذين سجلوا في أول كلاسيكو لهم بقميص برشلونة.

وضمت قائمة حراسة المرمى خوان جارسيا وفويتشيك تشيزني وليفاكوفيتش، بينما شهد خط الدفاع تواجد جواو كانسيلو وأليخاندرو بالدي وباو كوبارسي وجيرارد مارتين.

وفي خط الوسط، اختار برشلونة عددًا من العناصر البارزة، على رأسهم فرينكي دي يونج وفيرمين لوبيز وبيرنال، فيما ضمت الخيارات الهجومية أديمي وجوردون وحمزة عبد الكريم، ضمن استعدادات الفريق لخوض المواجهة المرتقبة.

ويدخل برشلونة مباراة الكلاسيكو بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تعزيز موقفه في جدول ترتيب الدوري الإسباني ومواصلة المنافسة على اللقب، في مواجهة يسعى خلالها الفريق إلى تقديم أداء قوي أمام غريمه ريال مدريد.

وتحظى مشاركة حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة باهتمام خاص من الجماهير المصرية، في ظل متابعة تطور مسيرته الكروية وتجربته مع النادي الكتالوني، بالتزامن مع واحدة من أبرز مباريات الموسم في الكرة الإسبانية.