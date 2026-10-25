قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة دامية بين روسيا وأوكرانيا.. قتلى وعشرات المصابين في هجمات جوية متبادلة
الحكومة: الموافقة على عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
تصعيد جديد في الخليل.. إسرائيل تمنع ألفي فلسطيني من العودة إلى منازلهم حتى انتهاء العملية العسكرية
الاشتباه في إسرائيل.. هجمات غامضة تستهدف أنظمة دفاع جوي إيرانية بالعراق
بعد استئناف تشغيله.. الفصائل اليمنية تحذر من السفر عبر مطار الملك خالد
وزير الصحة: تعميم منظومة وطنية آمنة للإبلاغ عن الأحداث العارضة والأخطاء الطبية
تسوية غرامات مزارعي الأرز.. قرار يخفف الأعباء عن الفلاحين ويحافظ على المياه
حمزة عبدالكريم ليس الأول.. نجوم عرب شاركوا في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد
ليلة حزينة بالمنيا.. وفاة لاعبتين وإصابة العشرات في حادثين.. وتحرك من محافظي المنيا وأسيوط لمتابعة المصابين
هبوط جماعي بالبورصة المصرية.. EGX100 يخسر 10% وإيقاف التداول 30 دقيقة
ركين سعد: بومة فيلم صعب وأرهقني ذهنيا وجسديا.. خاص
9 لاعبين.. الغيابات تضرب برشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير

وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير
وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير
إيمان طلعت

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والسفير محمد سفيان براح - سفير الجزائر بالقاهرة، اليوم، حفل ختام الدورة التدريبية المشتركة لواعظات مصر والجزائر، بعنوان «مهارات الوعظ الديني للواعظات»، بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة، التي استضافتها أكاديمية الأوقاف الدولية، خلال الفترة من 10 إلى 25 أكتوبر من 2026، في إطار تعزيز التعاون الديني والعلمي بين البلدين، وحرص وزارة الأوقاف على إعداد الكوادر الدعوية وتأهيلها علميًّا وفكريًّا ومهاريًّا.

حضر الحفل الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتورة فاطمة عنتر - مساعد الوزير للواعظات، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي، والشيخ محمد مجدي عوض - مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد نصار -  مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ علي الدين أبو عوض - مدير عام شئون القرآن الكريم، والشيخ أحمد فتحي حجازي - مدير عام بحوث الدعوة والفتوى بوزارة الأوقاف.

مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات

واستُهلت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد القلاجي، أحد نجوم الموسم الأول من مشروع «دولة التلاوة»، أعقبها عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز محطات الدورة وفعالياتها.

وفي كلمته، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بما شهدته الدورة من أنشطة علمية ومهارية وتفاعلية، أسهمت في توثيق أواصر التواصل المعرفي والوجداني بين علماء وزارة الأوقاف وواعظات الجزائر، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي تنوعت موضوعاته لتشمل مهارات الواعظة وتأهيلها العلمي، والفقه، وفنون التواصل وعلم النفس، والإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعقيدة والتزكية، ومواجهة الشائعات، إلى جانب الزيارات العلمية والتعريفية للأزهر الشريف ومساجد آل البيت والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الدعوي.

واستعرض الوزير عددًا من المقترحات التي طرحتها المشاركات لتطوير التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من التجربة، من بينها مد مدة البرنامج التدريبي إلى شهر، وتنظيم محاضرة شهرية عبر الإنترنت لقراءة أحد الكتب ومناقشته، وإعداد كتيب يوثق اللقاء، وإتاحة الفرصة للواعظات للمشاركة في الملتقى الفكري الدولي الشهري، فضلاً عن تزويدهن دوريًّا بإصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومنها مجلة «منبر الإسلام»، ومطبوعات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي، ومجلة «وقاية»، ومجلة المرأة المزمع إصدارها.

وأكد وزير الأوقاف ترحيبه بتكرار التجربة وإطلاق دفعات جديدة من البرامج التدريبية المشتركة للأئمة والواعظات، وإنشاء توأمة تعاون مع وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية، لتنفيذ محاضرات وندوات وبرامج تدريبية مشتركة عبر المنصة الرقمية، كما رحّب بنقل خبرات فريق الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إلى الجانب الجزائري، بما يدعم تطوير الأداء الدعوي ومواكبة المستجدات التقنية.

واختتم الوزير كلمته بالترحيب بواعظات الجزائر في مصر، مؤكدًا أن مصر وطنهن الثاني، كما نقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

من جانبه، أعرب السفير محمد سفيان براح، عن سعادته بالمشاركة في حفل ختام الدورة التدريبية التي احتضنتها أكاديمية الأوقاف الدولية، مرحبًا بوزير الأوقاف والحضور وواعظات البلدين، ومشيدًا بما عكسته الدورة من مشاعر المودة والتآخي، والحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والشراكة العلمية بين مصر والجزائر.

ونقل السفير شكر وتقدير وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري إلى نظيره المصري، مثمنًا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وموجهًا الشكر إلى أكاديمية الأوقاف الدولية على ما قدمته من محتوى علمي متميز، وما نظمته من جولات وزيارات أتاحت للمشاركات التعرف عن قرب إلى المؤسسات الدينية والعلمية المصرية.

أسامة الأزهري الأوقاف السفير محمد سفيان براح مهارات الوعظ الديني للواعظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الزمالك والأهلي

سامي هلهل يُفجّر مفاجأة بشأن ركلتي جزاء الزمالك ويكشف اختلاف معايير التحكيم

الاهلي

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

حرب في اليمن

غارات جوية على مدينة التربة بتعز.. ومواجهات مسلحة بين قوات الحوثيين في «إب» اليمنية

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الزمالك

ناقد رياضي يكشف تفاصيل مُعاقبة ثلاثي الزمالك بعد واقعة السهر في رواندا

ترشيحاتنا

وزارة الشباب والرياضة

وزير الشباب يعزي أسرتي لاعبتي الجودو المتوفيتين ويوجه بصرف إعانة عاجلة

الكاراتيه التقليدي

اتحاد الكاراتيه التقليدي يعقد مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل استضافة بطولة العالم بمشاركة 46 دولة

سامح الشاذلي

سامح الشاذلي: الاتحاد المصري يمتلك كوادر وخبرات كبيرة لتنظيم البطولات العالمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد