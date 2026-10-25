وزير الأوقاف وسفير الجزائر يشهدان ختام دورة «مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات» بمسجد مصر الكبير

شهد الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والسفير محمد سفيان براح - سفير الجزائر بالقاهرة، اليوم، حفل ختام الدورة التدريبية المشتركة لواعظات مصر والجزائر، بعنوان «مهارات الوعظ الديني للواعظات»، بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة، التي استضافتها أكاديمية الأوقاف الدولية، خلال الفترة من 10 إلى 25 أكتوبر من 2026، في إطار تعزيز التعاون الديني والعلمي بين البلدين، وحرص وزارة الأوقاف على إعداد الكوادر الدعوية وتأهيلها علميًّا وفكريًّا ومهاريًّا.

حضر الحفل الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتورة فاطمة عنتر - مساعد الوزير للواعظات، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور محمد رجب خليفة - رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور هشام عبد العزيز - رئيس مجموعة الاتصال السياسي، والشيخ محمد مجدي عوض - مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد نصار - مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ علي الدين أبو عوض - مدير عام شئون القرآن الكريم، والشيخ أحمد فتحي حجازي - مدير عام بحوث الدعوة والفتوى بوزارة الأوقاف.

مهارات الوعظ الديني للواعظات الجزائريات

واستُهلت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد القلاجي، أحد نجوم الموسم الأول من مشروع «دولة التلاوة»، أعقبها عرض فيلم تسجيلي استعرض أبرز محطات الدورة وفعالياتها.

وفي كلمته، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بما شهدته الدورة من أنشطة علمية ومهارية وتفاعلية، أسهمت في توثيق أواصر التواصل المعرفي والوجداني بين علماء وزارة الأوقاف وواعظات الجزائر، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي تنوعت موضوعاته لتشمل مهارات الواعظة وتأهيلها العلمي، والفقه، وفنون التواصل وعلم النفس، والإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعقيدة والتزكية، ومواجهة الشائعات، إلى جانب الزيارات العلمية والتعريفية للأزهر الشريف ومساجد آل البيت والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومناقشة سبل مواجهة الفكر المتطرف والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الدعوي.

واستعرض الوزير عددًا من المقترحات التي طرحتها المشاركات لتطوير التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من التجربة، من بينها مد مدة البرنامج التدريبي إلى شهر، وتنظيم محاضرة شهرية عبر الإنترنت لقراءة أحد الكتب ومناقشته، وإعداد كتيب يوثق اللقاء، وإتاحة الفرصة للواعظات للمشاركة في الملتقى الفكري الدولي الشهري، فضلاً عن تزويدهن دوريًّا بإصدارات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومنها مجلة «منبر الإسلام»، ومطبوعات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي، ومجلة «وقاية»، ومجلة المرأة المزمع إصدارها.

وأكد وزير الأوقاف ترحيبه بتكرار التجربة وإطلاق دفعات جديدة من البرامج التدريبية المشتركة للأئمة والواعظات، وإنشاء توأمة تعاون مع وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية، لتنفيذ محاضرات وندوات وبرامج تدريبية مشتركة عبر المنصة الرقمية، كما رحّب بنقل خبرات فريق الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف إلى الجانب الجزائري، بما يدعم تطوير الأداء الدعوي ومواكبة المستجدات التقنية.

واختتم الوزير كلمته بالترحيب بواعظات الجزائر في مصر، مؤكدًا أن مصر وطنهن الثاني، كما نقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

من جانبه، أعرب السفير محمد سفيان براح، عن سعادته بالمشاركة في حفل ختام الدورة التدريبية التي احتضنتها أكاديمية الأوقاف الدولية، مرحبًا بوزير الأوقاف والحضور وواعظات البلدين، ومشيدًا بما عكسته الدورة من مشاعر المودة والتآخي، والحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والشراكة العلمية بين مصر والجزائر.

ونقل السفير شكر وتقدير وزير الشئون الدينية والأوقاف الجزائري إلى نظيره المصري، مثمنًا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وموجهًا الشكر إلى أكاديمية الأوقاف الدولية على ما قدمته من محتوى علمي متميز، وما نظمته من جولات وزيارات أتاحت للمشاركات التعرف عن قرب إلى المؤسسات الدينية والعلمية المصرية.