ليلة دامية بين روسيا وأوكرانيا.. قتلى وعشرات المصابين في هجمات جوية متبادلة

شهدت روسيا وأوكرانيا تصعيدًا عسكريًا جديدًا خلال الليل، بعدما أسفرت هجمات جوية متبادلة عن سقوط قتلى وعشرات المصابين في البلدين، وسط استمرار الضربات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، وتصاعد الدعوات إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية.

وأعلن مسئولون روس، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في هجمات أوكرانية، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل أربعة أشخاص وإصابة 32 آخرين جراء الغارات الروسية، وفقًا للتقارير الصادرة عن الجانبين.

هجمات أوكرانية تستهدف مناطق روسية

وقال مسئولون روس إن شخصين قُتلا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف حافلة صغيرة تابعة لمؤسسة زراعية في قرية بورشوفو بمنطقة بريانسك.

وفي منطقة بيلغورود، أعلن الحاكم الإقليمي ألكسندر شوفاييف مقتل شخص وإصابة 14 آخرين في هجوم واسع بالطائرات المسيّرة خلال الليل.

غارات روسية تحصد قتلى ومصابين في أوكرانيا

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القصف الروسي على منطقة دنيبروبيتروفسك أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 22 آخرين.

وأفادت دائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية بإصابة أشخاص آخرين في غارات استهدفت منطقتي خاركيف وفينيتسا، من بينهم ثلاثة من رجال الإنقاذ، مشيرة إلى أن هجومًا على مبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق في فينيتسا أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

وأضافت السلطات أن الضربات تسببت في اندلاع حرائق وأضرار مادية، كما دُمّرت شاحنة إطفاء بالكامل، في حين تعرضت فرق الطوارئ لهجمات متكررة أثناء تعاملها مع تداعيات القصف.

زيلينسكي يطالب بمزيد من الدعم العسكري

واتهم زيلينسكي روسيا بتكثيف هجماتها، معلنًا أنها أطلقت خلال الأسبوع الماضي نحو 1600 قنبلة جوية موجهة، و48 صاروخًا من أنواع مختلفة، بينها صواريخ باليستية، إضافة إلى قرابة 2300 طائرة مسيّرة هجومية.

ودعا الرئيس الأوكراني الدول الأوروبية إلى تسريع تسليم صواريخ اعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي «باتريوت»، إلى جانب مواصلة دعم الطيران القتالي الأوكراني لمواجهة الطائرات المسيّرة الروسية، خاصة طائرات «شاهد» ذات المحركات النفاثة.

وأكد زيلينسكي ضرورة استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا بالتزامن مع المفاوضات، معتبرًا أن الهجمات الروسية لا تعكس توجهًا نحو التهدئة.

موسكو تعلن استهداف منشآت لوجستية أوكرانية

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت ضربات ليلية استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت مرتبطة بالموانئ في أوكرانيا، إلى جانب سفن قالت إنها تحمل إمدادات مخصصة للقوات الأوكرانية.

كما أعلنت الوزارة اعتراض وتدمير 532 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 25 منطقة روسية خلال الليل، في إطار الهجمات المتبادلة بين الطرفين.