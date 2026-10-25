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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيلون ماسك يلمح إلى مسؤوليته عن تباطؤ خدمة "ستارلينك" في أوكرانيا

إيلون ماسك يلمح إلى مسؤوليته عن تباطؤ خدمة "ستارلينك" في أوكرانيا
إيلون ماسك يلمح إلى مسؤوليته عن تباطؤ خدمة "ستارلينك" في أوكرانيا
أ ش أ

 ألمح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، إلى مسؤوليته عن تباطؤ خدمة "ستارلينك" في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، والذي أثر على القدرات العسكرية للبلاد.

وقال ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": إن "الجيش الأوكراني انتهك شروط خدمة ستارلينك واستخدمها في غارات جوية بطائرات مسيرة لقتل الناس. وتم سد هذه الثغرة الأسبوع الماضي".

ونقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن مصدر مطلع على هذا الأمر في وقت سابق القول إن هذا التباطؤ حدث نتيجة لتقييد وصول الجيش الأوكراني إلى نظام "ستارشيلد" وهو النسخة العسكرية من خدمة ستارلينك حيث استهدف هذا التقييد الطائرات المسيّرة والطائرات والمروحيات العسكرية الأوكرانية التي تعمل بنظام ستارلينك والتي تتجاوز سرعتها 100 ميلا في الساعة. وكان ماسك قد أعلن في البداية أن قرارات تقييد سرعة أو استخدام نظام "ستارشيلد" تُتخذ من قِبل الجيش الأمريكي، وفي نهاية المطاف، من قِبل الرئيس.

وشدد ماسك في منشوره على منصة إكس إن "نظام ستارشيلد يخضع لسيطرة الحكومة الأمريكية. وما تقرره يعود إليها"، مضيفا "لم يُسمح قط باستخدام ستارلينك، وهي خدمة تجارية مدنية، في غارات جوية بطائرات مسيرة لقتل الناس، ولا ينبغي السماح بذلك".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن ماسك أمر بإبطاء عمل نظام "ستارشيلد" في أوكرانيا، وبعد ذلك دعا العديد من الديمقراطيين إلى إجراء تحقيق في الأمر.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس تباطؤ خدمة ستارلينك في أوكرانيا القدرات العسكرية للبلاد

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