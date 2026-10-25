موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي .. والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة قوية أمام برايتون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في اللقاء المقرر إقامته على ملعب «أنفيلد»، وسط تطلعات الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تحسين موقعيهما في جدول ترتيب المسابقة.

وتحظى مواجهة ليفربول وبرايتون باهتمام جماهيري كبير، في ظل رغبة كل فريق في مواصلة المنافسة وتحقيق نتيجة إيجابية، ما يمهد لمباراة قوية بين الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول وبرايتون اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي مواعيد المباراة في عدد من الدول العربية على النحو التالي:

الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.

الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس.

الساعة السادسة مساءً بتوقيت سلطنة عمان.

ويخوض ليفربول المباراة على ملعبه «أنفيلد»، مستفيدًا من دعم جماهيره، بينما يسعى برايتون إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد منافسيه في المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون

تنقل شبكة «بي إن سبورتس» القطرية مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المنتظر أن تُذاع مواجهة ليفربول وبرايتون عبر إحدى قنوات الشبكة المخصصة لنقل مباريات البطولة.

كما تخصّص الشبكة تغطية تحليلية للمباراة، تتناول أبرز الجوانب الفنية وأداء اللاعبين، إلى جانب متابعة أحداث اللقاء قبل انطلاقه وبعد نهايته.

ليفربول وبرايتون في مواجهة مرتقبة

يتطلع ليفربول إلى استغلال إقامة المباراة على ملعبه من أجل تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري الإنجليزي، بينما يأمل برايتون في تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام جماهير أصحاب الأرض.