وزير البيئة السعودي: استثمارات المياه بالمملكة تتجاوز 250 مليار ريال

أكد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، أن القارة التي تنتمي إليها المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم معاناة من ندرة المياه وارتفاع معدلات الإجهاد المائي، ما يتطلب تعزيز الجهود لمواجهة تحديات الموارد المائية.

وأضاف الفضلي، خلال كلمته في فعاليات النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المملكة العربية السعودية عملت على تطوير منظومة مائية مرنة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بهدف الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استدامتها.

وأوضح أن المملكة حرصت على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه، ما أسهم في إحداث تحول نوعي بالقطاع، مشيرًا إلى أن استثمارات المياه تجاوزت 250 مليار ريال سعودي، فيما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 35% من الاستثمارات.

وأشار وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية لقطاع المياه بالمملكة بلغت نحو 40 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس حجم التطور الذي شهدته المنظومة، لافتًا إلى اعتماد المملكة على أحدث التقنيات والمعدات في مجال تحلية المياه.

المنتدى العالمي للمياه

ودعا الفضلي إلى المشاركة في المنتدى العالمي للمياه، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس، بالتعاون مع مجلس المياه العالمي، تحت شعار «العمل من أجل عالم أفضل»، موضحًا أنه تم فتح باب التسجيل عبر الموقع الرسمي للمنتدى.