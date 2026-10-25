رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

نشرت الفنانة بسنت شوقي، صورا جديدة لها رفقة زوجها الفنان محمد فراج، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

إطلالة بسنت شوقي

وأطلت بسنت شوقي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر، وجاء الفستان بتصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت بسنت شوقي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بسنت شوقي، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة بسنت شوقي رفقة زوجها الفنان محمد فراج