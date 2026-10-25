رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين من أصحاب العدادات الكودية، في إطار التوصيات التي جرى الإعلان عنها خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، والتي تضمنت منح مهلة زمنية لمدة 6 أشهر للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتوفيق أوضاعهم القانونية، مع تطبيق تخفيض يصل إلى 30% من قيمة المحاسبة عن استهلاك الكهرباء، وفقًا للاشتراطات والضوابط المنظمة للتنفيذ.



ويأتي قرار خصم 30% من فاتورة الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية ضمن الإجراءات المعلنة لتوفير فرصة إضافية أمام المواطنين المعنيين لتسوية أوضاعهم القانونية، والاستفادة من المهلة المقررة بدلًا من استمرار تأخر إجراءات التصالح، على أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تنفيذ التعليمات عقب استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وتحديد آليات تطبيق التخفيض على الحالات المستحقة.



خصم 30% من فاتورة الكهرباء لمدة 6 أشهر

تتضمن الإجراءات الجديدة منح أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم ينته أصحابها من إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتوفيق أوضاعهم، مهلة تمتد إلى 6 أشهر لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مع إتاحة تخفيض بنسبة 30% من قيمة المحاسبة عن استهلاك الكهرباء خلال فترة المهلة، وفقًا للقواعد التي ستحددها الجهات المختصة.

ويستهدف هذا الإجراء منح المواطنين فرصة إضافية لإنهاء الإجراءات القانونية المطلوبة، في ظل ارتباط العدادات الكودية بالعقارات التي لم تستكمل أوضاعها القانونية بصورة نهائية، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من التخفيض المعلن خلال الفترة المحددة، شريطة انطباق الاشتراطات المنظمة عليهم.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء تنفيذ التوصيات خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تحديد الآليات التنفيذية اللازمة، بما يشمل تحديد الحالات المستحقة للتخفيض وكيفية تطبيقه على محاسبة استهلاك الكهرباء طوال مدة المهلة.

كيف يتغير سعر الكيلووات ساعة بعد تطبيق التخفيض؟

أوضحت التفاصيل المعلنة أن تطبيق التخفيض بنسبة 30% على سعر المحاسبة البالغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة يؤدي إلى انخفاض السعر إلى نحو 1.92 جنيه للكيلووات ساعة، وهو ما يعني تقليل قيمة المحاسبة عن استهلاك الكهرباء خلال فترة المهلة المحددة.

ويمكن توضيح الفارق بين السعر قبل التخفيض وبعده على النحو التالي:

سعر المحاسبة قبل التخفيض: 2.74 جنيه للكيلووات ساعة.

نسبة التخفيض المعلنة: 30%.

سعر المحاسبة بعد التخفيض: نحو 1.92 جنيه للكيلووات ساعة.

مدة المهلة: 6 أشهر.

الفئة المستهدفة: أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، ممن لم يستكملوا إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع القانونية.

ويعني ذلك أن المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط يمكنهم الاستفادة من انخفاض سعر المحاسبة خلال المهلة، بما يساعد على تقليل قيمة الاستهلاك المحتسبة وفقًا للضوابط التي ستعلنها الجهات المختصة.



ومع ذلك، فإن تطبيق التخفيض يرتبط باستكمال الإجراءات التنفيذية وتحديد الحالات التي يشملها القرار، لذلك يتعين على أصحاب العدادات الكودية المعنيين متابعة التعليمات التي تصدرها شركات توزيع الكهرباء بشأن المستندات المطلوبة وآلية الاستفادة من المهلة.

من المستفيدون من قرار تخفيض فاتورة الكهرباء؟

يركز القرار على فئة محددة من المواطنين، وهي أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024، ولم يستكملوا إجراءات التصالح على مخالفات البناء أو توفيق أوضاعهم القانونية حتى الآن.

وبموجب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء، فإن هذه الفئة ستحصل على مهلة تمتد إلى 6 أشهر لاستكمال الإجراءات، مع تطبيق التخفيض المقرر على قيمة المحاسبة عن استهلاك الكهرباء خلال فترة المهلة، وفقًا للاشتراطات التي ستحددها الجهات المعنية.

ولا يعني الإعلان أن التخفيض سيطبق تلقائيًا على جميع مستخدمي العدادات الكودية دون تمييز، إذ يرتبط الاستحقاق بالشروط المنظمة للقرار، وبأن يكون العداد من الفئة المحددة زمنيًا، وأن تكون الحالة من بين الحالات التي يشملها الإجراء.

ومن المقرر أن تتولى شركات توزيع الكهرباء تحديد آليات التنفيذ، بما يسمح بتطبيق التعليمات على المستحقين بعد استكمال الإجراءات المطلوبة. وحتى صدور التفاصيل التنفيذية، يظل من المهم التمييز بين الإعلان عن المهلة والتخفيض من جهة، وبدء التطبيق الفعلي على الفواتير من جهة أخرى.

مدبولي يعلن خطة للتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الطاقة يحظى بأولوية قصوى ضمن التوجيهات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها في ختام منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويستهدف البرنامج الوصول بالقدرات المركبة من الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028، في إطار التوجه نحو التوسع في مصادر الطاقة المختلفة وتعزيز القدرات المتاحة لتلبية احتياجات الاستهلاك.

ويأتي الإعلان عن البرنامج بالتزامن مع الإجراءات المتعلقة بأصحاب العدادات الكودية، التي تستهدف إتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع القانونية وتطبيق تخفيض على محاسبة استهلاك الكهرباء للحالات المستحقة.

ويعكس الإعلان عن البرنامج القومي أهمية ملف الطاقة ضمن أولويات الحكومة، سواء فيما يتعلق بتطوير القدرات الإنتاجية والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، أو بالإجراءات التنظيمية المرتبطة بمحاسبة استهلاك الكهرباء وتسوية أوضاع بعض المشتركين.



موعد تطبيق تخفيض فاتورة الكهرباء وآليات الاستفادة

من المنتظر أن تبدأ الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات توزيع الكهرباء تنفيذ التعليمات خلال الفترة المقبلة، عقب استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة وتحديد آليات تطبيق التخفيض على الحالات المستحقة.

ويمكن لأصحاب العدادات الكودية الذين تنطبق عليهم الشروط الاستعداد للاستفادة من المهلة عبر متابعة التعليمات المتعلقة بإجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع، والتأكد من استيفاء المتطلبات القانونية اللازمة خلال مدة الأشهر الستة المقررة.

وتتمثل أبرز النقاط التي ينبغي الانتباه إليها في الآتي: