التصديري للصناعات الغذائية: مصر ثاني أكبر مصدر عالميًا لمخلفات صناعة السكر بصادرات 176 مليون دولار

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن احتلال مصر المركز الثاني عالميًا بين الدول المصدرة للبنجر وتفل قصب السكر وغيرها من مخلفات صناعة السكر خلال عام 2025، بحصة بلغت نحو 20% من إجمالي الصادرات العالمية، وفقًا للبند الجمركي HS Code 230320.

وأوضح المجلس أن قيمة صادرات مصر من هذه المنتجات بلغت نحو 176 مليون دولار خلال عام 2025، بإجمالي كميات وصل إلى نحو 889 ألف طن، بما يعكس قوة الحضور المصري في التجارة العالمية لهذه المنتجات.

صادرات مخلفات صناعة السكر ترتفع 54% خلال 2025

وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن الصادرات المصرية من هذه المنتجات سجلت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، إذ بلغ معدل النمو السنوي المركب لقيمة الصادرات 16% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، فيما سجل حجم الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 12% خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن قيمة الصادرات المصرية ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة 54% مقارنة بعام 2024، بما يعكس تسارع نمو صادرات مصر من منتجات مخلفات صناعة السكر في الأسواق العالمية.

الصين أكبر مستورد لمخلفات صناعة السكر المصرية

وأوضح المجلس أن صادرات مصر من لب البنجر وتفل قصب السكر وغيرها من مخلفات صناعة السكر تصل إلى مجموعة من الأسواق الدولية، مع حضور ملحوظ في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وجاءت الصين في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال عام 2025، بقيمة بلغت 46 مليون دولار، تمثل نحو 26% من إجمالي صادرات مصر من هذه المنتجات.

وحلت إسبانيا في المركز الثاني بقيمة صادرات بلغت 24 مليون دولار، وبحصة 13%، تلتها أيرلندا بقيمة 21 مليون دولار، تمثل 12% من الإجمالي.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الرابع بقيمة 16 مليون دولار، وبحصة 9%، ثم إيطاليا بقيمة 13 مليون دولار، تمثل نحو 8% من إجمالي الصادرات المصرية من هذه المنتجات.

أكبر 5 أسواق تستحوذ على 68% من الصادرات المصرية

وأشار المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن إجمالي قيمة صادرات مصر إلى أكبر خمسة أسواق مستقبلة بلغ نحو 120 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل قرابة 68% من إجمالي صادرات هذه المنتجات.

ويعكس ذلك أهمية الأسواق الخمسة في استيعاب الصادرات المصرية، إلى جانب تنوع الوجهات التصديرية بين آسيا وأوروبا، بما يتيح فرصًا لمواصلة التوسع وتعزيز النفاذ إلى أسواق دولية جديدة.

نمو الصادرات يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية

وأكدت بيانات المجلس أن احتلال مصر المركز الثاني عالميًا واستحواذها على نحو خُمس الصادرات العالمية من منتجات لب البنجر وتفل قصب السكر وغيرها من مخلفات صناعة السكر يعكسان مكانة مصر في التجارة الدولية لهذه المنتجات.

كما يشير نمو قيمة الصادرات وحجمها، بالتوازي مع تنوع الأسواق المستقبلة، إلى فرص تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

المصدر: المجلس التصديري للصناعات الغذائية.