صادرات الصناعات الغذائية تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا بقيمة 5.821 مليار دولار خلال 9 أشهر

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة في تاريخ القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بعدما بلغت نحو 5.821 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، مقابل 5.170 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنسبة نمو 12.6%، وزيادة قدرها 651 مليون دولار.

وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن القطاع واصل تحقيق أداء تصديري قوي خلال عام 2026، مدعومًا بتوسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتنوع المنتجات المصدرة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المصرية على المستوى الدولي.

وأضاف أن صادرات سبتمبر 2026 بلغت نحو 655 مليون دولار، مقابل 542 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، محققة نموًا بنسبة 20.9%، وهو ثاني أعلى معدل نمو شهري يسجله القطاع خلال العام.

120 سوقًا تحقق نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية

وكشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن نمو الصادرات جاء مدفوعًا باتساع قاعدة الأسواق والمنتجات المصدرة، حيث سجلت 120 سوقًا نموًا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، فيما بلغ عدد الشركات المصدرة النشطة 2848 شركة تصدر منتجاتها إلى 182 سوقًا حول العالم، مقابل 2710 شركات و179 سوقًا خلال الفترة المقابلة من عام 2025.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة التصدير المصرية، وعدم اعتماد نمو القطاع على عدد محدود من الأسواق، بما يعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ومواصلة التوسع الخارجي.

صادرات الصناعات الغذائية ترتفع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2026

وعلى مستوى الأداء ربع السنوي، سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الربع الأول من عام 2026 نحو 1.770 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار خلال الربع المقابل من عام 2025، بنسبة نمو 7.9% وزيادة قدرها 129 مليون دولار.

وارتفعت صادرات الربع الثاني إلى نحو 2.055 مليار دولار، مقابل 1.773 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بنمو 15.9% وزيادة بلغت 282 مليون دولار.

كما سجلت صادرات الربع الثالث نحو 1.996 مليار دولار، مقابل 1.756 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025، محققة نموًا بنسبة 13.6% وزيادة قدرها 239 مليون دولار.

وأسهم الربعان الثاني والثالث معًا بنحو 80% من إجمالي الزيادة في الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل نحو 20% للربع الأول، بما يعكس استمرار النمو على مدار العام.

الدول العربية تتصدر قائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تصدرت الدول العربية قائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بصادرات بلغت نحو 2.749 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2.519 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة قدرها 231 مليون دولار ونمو 9.2%، لتستحوذ على نحو 47% من إجمالي صادرات القطاع.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، بصادرات بلغت 1.247 مليار دولار، مقابل 1.062 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، بزيادة 185 مليون دولار ونمو 17.4%، مستحوذًا على نحو 21% من إجمالي الصادرات.

وسجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية، لترتفع إلى 403 ملايين دولار، مقابل 341 مليون دولار، بزيادة 62 مليون دولار ونمو 18.2%، بما يمثل نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع.

كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 414 مليون دولار، مقابل 386 مليون دولار، بزيادة 29 مليون دولار ونمو 7.4%.

وارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم إلى نحو 1.007 مليار دولار، مقابل 862 مليون دولار خلال الفترة المقابلة، بزيادة 145 مليون دولار ونمو 16.8%، لتستحوذ على نحو 17% من إجمالي الصادرات.

واستحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي معًا على نحو 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

السعودية تتصدر الأسواق المستوردة وإسبانيا تسجل أعلى نمو

وعلى مستوى أهم الأسواق المستوردة، حافظت المملكة العربية السعودية على المركز الأول بقيمة صادرات بلغت نحو 475 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 16% وزيادة قدرها 67 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني بصادرات بلغت 403 ملايين دولار، بنمو 18%، تلاها الأردن في المركز الثالث بقيمة 258 مليون دولار، ونمو 20%.

وبلغت الصادرات إلى ليبيا نحو 254 مليون دولار، بنمو 9%، فيما سجلت الصادرات إلى هولندا نحو 235 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 23%.

وسجلت إسبانيا أفضل أداء بين أكبر الأسواق المستوردة، بعدما تضاعفت الصادرات المصرية إليها لتصل إلى نحو 223 مليون دولار، مقابل مستويات أقل خلال الفترة المقابلة، محققة نموًا بنسبة 101% وزيادة قدرها 112 مليون دولار.

واستحوذت أكبر 20 سوقًا مستوردة على نحو 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية، بقيمة بلغت 3.994 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.

الفراولة المجمدة تتصدر الصادرات والشيكولاتة تحقق أعلى زيادة

وعلى مستوى أهم السلع المصدرة، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة بلغت نحو 670 مليون دولار، بنمو 9% وزيادة قدرها 57 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة 466 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بقيمة 398 مليون دولار، محققة نموًا بنسبة 23% وزيادة بلغت 74 مليون دولار.

وسجلت الشيكولاتة أعلى زيادة بين السلع الرئيسية، بعدما تضاعفت صادراتها تقريبًا لتصل إلى نحو 343 مليون دولار، بنمو 96% وزيادة قدرها 168 مليون دولار.

كما بلغت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة نحو 267 مليون دولار، بنمو 34%، فيما سجلت صادرات العصائر 220 مليون دولار، بنمو 21%.

ووصلت صادرات السكر إلى نحو 290 مليون دولار، بينما بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنع 178 مليون دولار، بنمو 24%.

واستحوذت أكبر 30 سلعة غذائية مصدرة على نحو 89% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 5.189 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

إسبانيا والسعودية والولايات المتحدة تقود نمو الصادرات المصرية

وأظهر تحليل الأسواق المحركة لنمو الصادرات أن 120 سوقًا سجلت زيادة في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، بإجمالي زيادة بلغت نحو 889 مليون دولار، بما يعكس تنوع مصادر النمو واتساع فرص التصدير أمام الشركات المصرية.

وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، بزيادة بلغت 112 مليون دولار مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025، مدفوعة بارتفاع صادرات زيوت الطعام بنحو 58 مليون دولار، وأغذية الحيوانات المحضرة بنحو 26 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بنحو 21 مليون دولار.

ومثلت الزيادة في الصادرات إلى إسبانيا نحو 17% من صافي نمو صادرات القطاع خلال الفترة.

وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث قيمة الزيادة، بنحو 67 مليون دولار، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع صادرات الشيكولاتة بقيمة 70 مليون دولار، إلى جانب مركزات صناعة المشروبات الغازية والألبان ومنتجاتها.

كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 62 مليون دولار، مدفوعة بزيادة صادرات الملح وزيوت الطعام والمحضرات الغذائية المتنوعة.

وسجلت الصادرات إلى الأردن وهولندا زيادة بنحو 44 مليون دولار لكل منهما، فيما ارتفعت الصادرات إلى تونس وفلسطين بنحو 40 مليون دولار لكل سوق، وإلى الجزائر بنحو 38 مليون دولار.

ارتفاع عدد الشركات المصدرة إلى 2848 شركة

وعلى مستوى قاعدة الشركات المصدرة، ارتفع عدد الشركات النشطة في تصدير الصناعات الغذائية المصرية إلى 2848 شركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 2710 شركات خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 138 شركة.

وضمت قاعدة المصدرين 117 شركة تجاوزت صادرات كل منها 10 ملايين دولار، واستحوذت هذه الشركات مجتمعة على نحو 69% من إجمالي قيمة الصادرات.

وسجلت جميع شرائح الشركات المصدرة نموًا إيجابيًا خلال الفترة، بما يعكس اتساع قاعدة التصدير ومشاركة الشركات بمختلف أحجامها في تحقيق النمو المسجل بالقطاع.

محمود بزان: تنويع الأسواق والمنتجات يعزز استدامة نمو الصادرات

وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن تجاوز صادرات القطاع حاجز 5.8 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط يعكس تنامي قدرة الصناعات الغذائية المصرية على المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية.

وأوضح أن الأهمية الحقيقية للنتائج المحققة لا تقتصر على ارتفاع قيمة الصادرات، وإنما تمتد إلى اتساع قاعدة الأسواق والشركات والمنتجات المصدرة، وتعدد مصادر النمو، وهو ما يمثل أساسًا أكثر قوة واستدامة لمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على الزخم الحالي وتحويل النمو المحقق إلى توسع تصديري مستدام، مشيرًا إلى أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل العمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية لفتح أسواق جديدة ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين.

وأشار إلى استمرار تكثيف أنشطة الترويج التجاري وبعثات الأعمال ودراسات الأسواق وبرامج بناء القدرات، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على اقتناص فرص تصديرية جديدة ويعزز مكانة الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

واختتم بزان تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 تمنح القطاع قاعدة قوية لمواصلة النمو خلال الربع الأخير من العام، واستهداف تسجيل مستويات تاريخية جديدة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية.