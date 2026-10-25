قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع 1200 طن مخلفات الرتش بجوار حرم الدائري في بولاق الدكرور
مفيش إصابات .. الفنان شريف الدسوقي يكشف تفاصيل حالته بعد تعرّضه لحادث سير
من ذهب 2014 إلى حلم التتويج الثاني.. ماذا تقول أرقام الأهلي في الكونفدرالية؟
مدبولي: دولنا العربية تواجه تحديات متماثلة في قطاع المياه
الوزراء: نعمل على تحديد أولويات المنطقة العربية وأفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
2 مليار يورو لمياه مصر.. البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن أبرز مشروعاته لتعزيز الأمن المائي
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للمعارضة الكردية العراقية
وزيرة الإسكان: طرح خطوط سير تضم 20 سيارة لخدمة سكان مدينة السادات
بعبع صنداونز وملك الأهداف في إفريقيا.. مابولولو يكتب التاريخ بثلاثة دوريات
بخطوات بسيطة في البيت.. استخراج برنت التأمينات أونلاين 2026 بدون طوابير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جهاز مستقبل مصر يعزز تأمين احتياجات السوق المحلية من القمح ويدعم استقرار الخبز المدعم

قمح
قمح
ولاء عبد الكريم

يواصل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهوده لدعم منظومة تأمين احتياجات السوق المحلية من القمح، من خلال التكامل بين زيادة الإنتاج المحلي وإدارة عمليات الاستيراد، بما يسهم في ضمان انتظام الإمدادات وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، ودعم استقرار منظومة الخبز المدعم وتلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في ظل الأهمية الاستراتيجية للقمح باعتباره أحد أهم السلع الغذائية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، ومكونًا رئيسيًا في إنتاج الخبز والعديد من المنتجات الغذائية، وهو ما يتطلب توفير إمدادات منتظمة على مدار العام، مع مراعاة التغيرات في مواسم الإنتاج المحلي وتحركات الأسواق العالمية.

جهاز مستقبل مصر يدير منظومة تأمين القمح بالتكامل مع وزارتي التموين والزراعة

يتولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة دورًا رئيسيًا في تنفيذ منظومة تأمين القمح، بالتكامل مع وزارتي التموين والزراعة، من خلال العمل على تقدير الاحتياجات المحلية، ومتابعة الإنتاج الزراعي، وتحديد الكميات المطلوب استيرادها، وإدارة عمليات الشراء والشحن والاستلام والتخزين.

وتكتسب هذه المنظومة أهمية متزايدة في ظل تأثر تجارة الحبوب بالتغيرات في الأسعار العالمية وتكاليف النقل ومدى توافر الشحنات، الأمر الذي يتطلب تخطيطًا دقيقًا ومتابعة مستمرة لضمان انتظام الإمدادات وتلبية احتياجات السوق المحلية.

تحديد الاحتياجات المحلية أساس قرارات استيراد القمح

تعتمد إدارة احتياجات القمح على تقدير الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، ومتابعة حجم الإنتاج المحلي والكميات المتوقع توريدها، ثم تحديد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك التي يتعين تغطيتها من خلال الاستيراد.

ويرتبط هذا التقدير بعدة عوامل، من بينها تطورات الموسم الزراعي المحلي، وحجم المحصول المتوقع، والكميات التي يجري توريدها، واحتياجات المطاحن والجهات المعنية بتوفير الدقيق والخبز، إلى جانب الطاقة التخزينية المتاحة وقدرة منظومة التوزيع على استيعاب الشحنات.

ويساعد الربط بين البيانات الزراعية والتجارية والمخزنية على تكوين صورة أكثر دقة عن الاحتياجات خلال الفترات المختلفة، وتحديد الكميات المطلوب توفيرها وتوقيتات الشراء المناسبة، بما يدعم كفاءة إدارة الإمدادات.

لماذا يمثل استيراد القمح ضرورة لتأمين الاحتياجات المحلية؟

يمثل استيراد القمح أحد المكونات الأساسية لمنظومة تأمين الاحتياجات المحلية، إذ يستهدف تغطية الفجوة بين حجم الإنتاج المحلي وإجمالي الاستهلاك، والتي تتغير وفقًا لمعدلات الإنتاج والاستخدام والكميات المتاحة في المخزون.

وتتأثر تكلفة استيراد القمح بعدد من العوامل، تشمل الأسعار العالمية وتكاليف الشحن والتأمين ومواعيد التعاقد والتسليم ومواصفات الحبوب المطلوبة، فضلًا عن تأثير اضطرابات النقل وتغير مسارات التجارة الدولية في انتظام وصول الشحنات.

ومن ثم، تتطلب إدارة الاستيراد متابعة مستمرة للأسواق العالمية، وتحديد توقيتات الشراء الملائمة، وتنويع مصادر الإمداد وفقًا للظروف التجارية والمواصفات المطلوبة، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الدولية، مع مراعاة التكلفة الإجمالية وجودة القمح ومواعيد التسليم.

جهاز مستقبل مصر يعزز التكامل بين الإنتاج المحلي والاستيراد

يعتمد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في جهوده لتأمين احتياجات الدولة من القمح على التكامل بين التوسع في الإنتاج المحلي وإدارة عمليات الاستيراد، بما يدعم توفير الكميات المطلوبة لمنظومة الخبز المدعم، ويسهم في تعزيز قدرة الدولة على تكوين احتياطيات استراتيجية آمنة.

ويكتسب هذا التكامل أهمية خاصة مع توسع الجهاز في زراعة القمح ضمن مشروعاته الزراعية، من خلال تخصيص مساحات لزراعة المحصول واختيار أصناف تتميز بالجودة والإنتاجية، بما يدعم زيادة المعروض المحلي ويساعد على تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وبالتوازي مع زيادة الإنتاج المحلي، يعمل الجهاز على إدارة احتياجات الاستيراد وفقًا لمتطلبات السوق والكميات المتاحة من المحصول المحلي، بما يساعد على تحديد الكميات المطلوب تدبيرها من الخارج وتوقيتات توفيرها.

وأسهمت الجهود المتكاملة خلال الفترة الماضية في توفير احتياجات السوق رغم التحديات التي شهدتها الأسواق العالمية، بالتوازي مع العمل على زيادة عدد أشهر الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة تقلبات الإمدادات الدولية.

تنويع مناشئ استيراد القمح لتعزيز المنافسة وتحسين شروط التعاقد

يمثل تنويع مناشئ استيراد القمح أحد المسارات المهمة لتعزيز كفاءة تدبير الاحتياجات المحلية، من خلال توسيع نطاق التعامل مع الأسواق والموردين الدوليين، بما يتيح فرصًا أكبر للمفاضلة بين العروض المتاحة من حيث الأسعار ومواصفات القمح وتكاليف الشحن ومواعيد التسليم.

ويساعد تعدد مصادر التوريد على تقليل الاعتماد على سوق واحدة، وتعزيز المرونة في مواجهة المتغيرات التي قد تؤثر في حركة تجارة الحبوب عالميًا، إلى جانب إتاحة فرص للاستفادة من العروض السعرية وشروط التعاقد المناسبة.

وتستند كفاءة قرارات الشراء إلى دراسة العروض ومقارنة شروط التعاقد، مع مراعاة التكلفة الإجمالية لوصول الشحنات إلى مصر، وليس سعر القمح وحده، إذ تمثل تكاليف النقل والتأمين ومواعيد التسليم ومواصفات الحبوب عناصر مؤثرة في تحديد جدوى كل عرض.

ويسهم هذا التوجه في دعم ترشيد تكلفة الاستيراد وتحسين شروط التوريد، مع الحفاظ على انتظام وصول الشحنات وتوفير الكميات اللازمة للاستهلاك المحلي.

زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية

لا تقتصر أهمية إدارة منظومة القمح على توفير الاحتياجات اليومية للسوق المحلية، بل تمتد إلى تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي بما يمنح الدولة مساحة أكبر من الأمان في مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية أو تأخر الشحنات أو ارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق، يدعم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة جهود تأمين الإمدادات من خلال التكامل بين الإنتاج المحلي والاستيراد، بما يساعد على توفير الكميات المطلوبة وتعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع المتغيرات المحتملة.

وتعكس زيادة عدد أشهر الاحتياطي الاستراتيجي أهمية استمرار التنسيق بين الإنتاج والتوريد والاستيراد والتخزين، لا سيما في ظل ارتباط القمح بمنظومة الخبز المدعم واحتياجات ملايين المواطنين.

كما يرتبط تعزيز الاحتياطي بكفاءة إدارة التعاقدات وتوقيتات وصول الشحنات، وتوفير سعات التخزين المناسبة، وتقدير الاحتياجات المستقبلية وفقًا لمعدلات الاستهلاك والكميات المتوقع توريدها، بما يدعم استدامة الإمدادات ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الدولية دون الإخلال بتوفير الاحتياجات الأساسية.

منظومة متكاملة لتأمين القمح من الإنتاج إلى التخزين

تعكس منظومة تأمين القمح أهمية إدارة مصادر الإمداد بصورة متكاملة، بدءًا من زيادة الإنتاج المحلي، مرورًا بتدبير الكميات المطلوبة من الأسواق الخارجية، وصولًا إلى تكوين الاحتياطيات الاستراتيجية وضمان توافر الحبوب للاستخدامات المخصصة لها.

ويؤدي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة دورًا في هذا المسار من خلال الجمع بين التوسع الزراعي وإدارة الإمدادات، بما يدعم جهود الدولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز الأمن الغذائي.

وتتيح متابعة الإنتاج المحلي والتعاقدات الخارجية والمخزون الاستراتيجي تحديد الاحتياجات بصورة أكثر دقة، وتوجيه قرارات الشراء وفقًا للكميات المطلوبة والتغيرات في الأسواق الدولية، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد ويحد من تأثير تقلبات الأسعار وتكاليف الشحن وتوافر المعروض العالمي.

ويؤكد هذا النهج أهمية استمرار التكامل بين الإنتاج المحلي والاستيراد والتخزين، لضمان انتظام إمدادات القمح ودعم استقرار منظومة الخبز المدعم وتلبية احتياجات السوق المحلية على مدار العام.

القمح تأمين القمح مستقبل مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

حسام حسن وإمام عاشور

رد فعل حسام حسن على استبعاد إمام عاشور من مباراة كيتارا الأوغندي

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

سعر الذهب

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

إصابة شابين في تصادم ملاكي وتروسيكل أعلى كوبري بيت داوود بسوهاج

قافلة طبية ببني سويف

على مدار يومين.. بني سويف تستقبل 80 سائحًا لزيارة المعالم الأثرية والتراثية

صورة موضوعية

حملات النظافة في سفاجا ترفع 85 طنًا من المخلفات.. تعرف على المناطق المستهدفة

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد