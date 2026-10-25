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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعبع صنداونز وملك الأهداف في إفريقيا.. مابولولو يكتب التاريخ بثلاثة دوريات

مابولولو
مابولولو
محمد سمير

لم يحتج الأنجولي كريستافو مابولولو إلى وقت طويل ليثبت أن حسه التهديفي لا يرتبط بدوري بعينه، بعدما تنقل بين الملاعب الإفريقية وترك بصمته في أنجولا ومصر وليبيا، قبل أن يتحول إلى بطل الحكاية الأبرز في واحدة من مفاجآت دوري أبطال إفريقيا، بإقصاء ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وقيادة فريقه ويليتي الأنجولي إلى دور المجموعات.

بأهدافه الحاسمة، واصل مابولولو تأكيد قدرته على صناعة الفارق في المواعيد الكبرى، بعدما لعب دور البطولة في تأهل ويليتي، ليعيد إلى الأذهان سنوات تألقه بقميص الاتحاد السكندري، حين فرض نفسه أحد أبرز المهاجمين في الدوري المصري، وتُوج هدافًا للمسابقة.

من أنجولا إلى مصر.. رحلة صعود الهداف

بدأ مابولولو صناعة اسمه في الكرة الأنجولية، بعدما توج هدافًا للدوري المحلي عام 2019 بقميص أول أغسطس، قبل أن ينهي موسم 2021 في المركز الثاني بقائمة الهدافين، ليؤكد مبكرًا امتلاكه قدرات تهديفية لافتة.

وكانت محطته التالية في مصر، حيث انضم إلى الاتحاد السكندري، ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته، نجح خلاله في لفت الأنظار بفضل قوته البدنية، وتحركاته داخل منطقة الجزاء، وقدرته على استغلال أنصاف الفرص.

وفي موسمه الأول بالدوري المصري عام 2022، سجل مابولولو 13 هدفًا، لينهي الموسم في المركز الثالث بجدول الهدافين، قبل أن يرفع معدله التهديفي في الموسم التالي، ويتوج بجائزة هداف الدوري المصري عام 2023 برصيد 16 هدفًا.

ولم يكن تألق المهاجم الأنجولي مجرد طفرة عابرة، إذ واصل تقديم مستويات قوية مع الاتحاد السكندري، وسجل 11 هدفًا في الدوري خلال موسمه الثالث مع الفريق، ليترك بصمة واضحة لدى جماهير زعيم الثغر.

ليبيا محطة جديدة في رحلة التألق

واصل مابولولو رحلته بين الدوريات الإفريقية، ليخوض تجربة جديدة في ليبيا، ويثبت مجددًا أن قدرته على هز الشباك لا تتوقف عند حدود بطولة أو بلد.

وفي عام 2025، تُوج المهاجم الأنجولي هدافًا للدوري الليبي بعدما سجل 18 هدفًا، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله، ويؤكد حضوره بين أبرز المهاجمين في القارة السمراء.

ثلاث محطات مختلفة، وثلاث تجارب حملت معها أرقامًا تؤكد استمرارية مابولولو، الذي نجح في تحويل غريزته التهديفية إلى سلاح يمنح فرقه أفضلية في المنافسة، سواء في أنجولا أو مصر أو ليبيا.

مابولولو يُسقط صنداونز ويقود ويليتي إلى المجموعات

جاءت أحدث فصول تألق مابولولو في دوري أبطال إفريقيا، بعدما قاد ويليتي الأنجولي إلى دور المجموعات، على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في مفاجأة مدوية أطاحت بحامل اللقب من الأدوار التمهيدية.

وبعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، دخل الفريقان مواجهة الإياب بحسابات مفتوحة، ونجح صن داونز في التقدم مبكرًا عن طريق تشيفيلي ماثيوز في الدقيقة 11، ليضع الفريق الجنوب إفريقي قدمًا في طريق التأهل.

لكن مابولولو كان له رأي آخر، بعدما سجل هدف التعادل لويليتي في الدقيقة 49، ليعيد فريقه إلى أجواء المواجهة ويمنحه دفعة قوية نحو انتزاع بطاقة العبور. وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1، ليحسم الفريق الأنجولي تأهله بمجموع المباراتين، مستفيدًا من التعادل السلبي في الذهاب.

وسجل مابولولو أربعة أهداف خلال أربع مباريات خاضها ويليتي في الأدوار التمهيدية، ليؤكد أنه لم يكن مجرد مهاجم حاضر داخل منطقة الجزاء، بل عنصرًا حاسمًا في مشوار فريقه نحو دور المجموعات.

لم تتوقف أهمية تأهل ويليتي عند الإطاحة بأحد أبرز أندية القارة، إذ تعني الخسارة خروج صن داونز من المنافسات الإفريقية هذا الموسم، في ظل إلغاء «كاف» الملحق الذي كان يتيح للأندية المغادرة لدوري أبطال إفريقيا فرصة استكمال مشوارها في كأس الكونفدرالية.

وبموجب النظام الجديد، تتأهل الفرق الفائزة في الدور التمهيدي الثاني للكونفدرالية مباشرة إلى دور المجموعات، دون مواجهة الفرق التي تخرج من دوري الأبطال، لتتلقى آمال صن داونز في مواصلة مشواره القاري ضربة قاسية.

وفي قلب هذه المفاجأة، ظهر مابولولو مجددًا باعتباره رجل اللحظات الحاسمة، بعدما سجل الهدف الذي غيّر مسار المواجهة، وفتح أمام فريقه الأنجولي أبواب دور المجموعات.

من هداف في أنجولا، إلى نجم في الدوري المصري، ثم متصدر لقائمة هدافي الدوري الليبي، وصولًا إلى إقصاء حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، يواصل مابولولو كتابة حكايته الخاصة في الملاعب الإفريقية، ويؤكد أن طريقه إلى الشباك لا يعرف حدودًا.

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