إعلام عبري: اعتقال ألمانيين بعد رصدهما ويصوران مدخل سجن دامون في حيفا

ألقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القبض على مواطنين ألمانيين، مساء السبت، للاشتباه في قيامهما بتصوير منشآت أمنية وأنشطة ذات صلة بالأمن بالقرب من سجن "دامون" في حيفا.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أنه تم رصد الرجلان بالقرب من مدخل السجن وهما يقومان بتصويره باستخدام هاتفيهما المحمولين، مما دفع إدارة السجن إلى إرسال عناصر إضافية اقتربوا منهما وأجروا فحصاً أولياً.

وبعد فحص الهاتفين، عُثر على الصور الملتقطة، مما أثار مزيداً من الشكوك حول سبب وجودهما في ذلك الموقع ودوافع التقاطهما للصور، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست العبرية.

وعقب ذلك، أُحيلت القضية إلى الشرطة الإسرائيلية التي باشرت تحقيقاً في ملابسات الواقعة.

وفي هذه المرحلة، لا يزال الغرض من التقاط الصور غير واضح، كما لم يُعرف بعد ما إذا كان الأمر يتعلق بنشاط أمني أم أن الصور التُقطت لأسباب أخرى.