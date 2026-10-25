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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استنفار في إسرائيل.. سرقة سلاح حارس أمن في مدرسة وسط تل أبيب

شرطة الاحتلال الإسرائيلي
شرطة الاحتلال الإسرائيلي
القسم الخارجي

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية صباح يوم الأحد عن سرقة سلاح حارس أمن من مدرسة في منطقة جفعات شموئيل بتل أبيب.

ووصلت الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث وبدأت عملية بحث واسعة النطاق في المنطقة للعثور على الجاني، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأُعلن لاحقاً أنه لم يعد يُشتبه في أن السرقة قد نُفذت بدوافع قومية.

استناداً إلى تحقيق الشرطة في لقطات الكاميرات، يُعتقد أن المشتبه به قد غادر منطقة جفعات شموئيل.

يأتي ذلك في ظل التصعيد الإسرائيلي ضد الخليل في الضفة الغربية، حيث حول جيش الاحتلال منازل فلسطينية في المدينة إلى ثكنات عسكرية ومراكز مراقبة، بعد إجبار السكان على مغادرتها، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية في جنوب الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلية استولت على منازل في منطقتي خلات منا وضاحية الزيتون جنوب الخليل، لاستخدامها مواقع عسكرية، فيما أجبر سكان في أحياء أخرى على إخلاء منازلهم التي استخدمت، بحسب المصادر، لأغراض المراقبة.

استنفار في إسرائيل سرقة سلاح حارس حارس أمن في مدرسة وسط تل أبيب شرطة الاحتلال الإسرائيلية منطقة جفعات شموئيل

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