تأهب إسرائيلي ورفع جاهزية «ثاد».. نتنياهو يحذر أعداء إسرائيل قبل انتخابات 27 أكتوبر

أفاد تقرير أمريكي باستكمال منظومة الدفاع الصاروخي «ثاد» المنتشرة في إسرائيل التكامل التشغيلي مع أنظمة إضافية، بالتزامن مع وضع الفرق الأمريكية في حالة تأهب قصوى.

وفي السياق ذاته، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، رفع حالة التأهب إلى أقصى درجاتها قبل الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر، مع إلغاء إجازات الجنود، وفقًا لما ورد في التقرير.

وخلال تقييم أمني أجراه صباح الاثنين مع كبار الضباط، أكد زامير أن مهمة الجيش تتمثل في ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وبأمان، مشددًا على استمرار القوات في الحفاظ على مستويات مرتفعة من اليقظة والاستعداد على مختلف الجبهات.

من جانبه، وجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرًا إلى خصوم إسرائيل، داعيًا إياهم إلى عدم اختبار قدرة البلاد على مواجهة التهديدات، في ظل الإجراءات الأمنية والاستعدادات العسكرية الجارية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة، وسط إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي استمرار حالة التأهب القصوى خلال الفترة المقبلة.