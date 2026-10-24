غزل انتخابي.. نتنياهو: إيران استأنفت برنامجها النووي وتسعى للقضاء على إسرائيل

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إيران باستئناف برنامجها النووي والسعي إلى تدمير إسرائيل خلال فترة قصيرة، محذرًا من استمرار ما وصفه بالتهديد الإيراني، وذلك في تصريحات انتخابية تأتي قبل أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

وقال نتنياهو، في مقطع مصور ضمن حملته الانتخابية، إن إيران أعادت تشغيل برنامجها النووي، وتريد القضاء على إسرائيل في وقت قريب، معتبرًا أن مستقبل إسرائيل وأمنها يمثلان محورًا أساسيًا في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

تأتي تصريحات نتنياهو في وقت تتصاعد فيه التكهنات بشأن احتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت منشآت إيرانية خلال العام الجاري، وسط تقارير إعلامية عن بحث خيارات عسكرية جديدة في واشنطن.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، جاءت تصريحات رئيس الوزراء في إطار مساعيه لربط الانتخابات المقبلة بالملف الأمني، والتأكيد على أن التعامل مع إيران وبرنامجها النووي يمثلان أولوية لحكومته. كما سبق أن دعا نتنياهو إلى إسقاط النظام الإيراني، معتبرًا أن ذلك هو السبيل لإنهاء التهديد الذي تمثله طهران، وفقًا لتصريحاته السابقة.

في المقابل، لا تزال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تواجه خلافات بشأن التوصل إلى اتفاق، بينما دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى إنهاء حالة «اللا حرب واللا سلم»، مؤكدًا ضرورة محاولة استئناف المسار الدبلوماسي.