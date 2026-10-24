قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حزب المصريين: مخرجات منتدى مصر 2026 خارطة طريق حقيقية نحو الجمهورية الجديدة
رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة
الديهي عن مذكرة ليبيا وتركيا: يجب الالتزام بالقانون الدولي عند إبرام الاتفاقات ذات الطابع الاستراتيجي
حزب الجيل: المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة رؤى منتدى مصر 2026 إلى واقع ملموس
قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها الشامل على محافظة الخليل الفلسطينية
أحمد موسى: الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين
اشتباكات عنيفة في باريس.. 500 متظاهر يواجهون الشرطة وسط احتجاجات الغلاء
مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلًا بشأن استبعاد محمد هاني وإمام عاشور من مواجهة كيتارا
75 دقيقة.. الزمالك يبحث عن الهدف الثاني أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا
ضبط شقيقين سرقا 6 سبائك ذهب من محل مجوهرات بالفيوم وباعاها في الإسكندرية
غزل انتخابي.. نتنياهو: إيران استأنفت برنامجها النووي وتسعى للقضاء على إسرائيل
بمشاركة مرموش.. توتنهام يهزم تشيلسي بثنائية في البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الداخلية الفرنسي: 410 آلاف متظاهر شاركوا في 289 تحركًا احتجاجيا

وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي
القسم الخارجي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، السبت، مشاركة 410 آلاف شخص في 289 تحركًا احتجاجيًا بمختلف أنحاء فرنسا، في موجة مظاهرات اتسعت على خلفية مطالب اجتماعية واقتصادية، وسط انتشار أمني مكثف لتجنب تكرار أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية، شهدت العاصمة باريس أكبر التجمعات، إذ قدرت الشرطة عدد المشاركين بنحو 110 آلاف متظاهر، خرجوا للمطالبة بتحسين القدرة الشرائية والدفاع عن الخدمات العامة، فيما أعلن الاتحاد العام للعمل في فرنسا مشاركة  800 ألف شخص على مستوى البلاد، وهو ما يعكس التباين بين تقديرات السلطات والنقابات لأعداد المحتجين.

ورغم أن المظاهرة الرئيسية في باريس بدأت وانتهت في أجواء هادئة نسبيًا، شهدت مدن فرنسية أخرى مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، بينها ليون وليل ومرسيليا ونانت وتولوز، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق تجمعات شهدت توترات.

وجاءت الاحتجاجات وسط استياء متزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع جودة الخدمات العامة، إلى جانب مطالب بتحسين أوضاع المدارس والجامعات وزيادة أعداد المدرسين وتوفير فرص تعليمية وسكنية أفضل للطلاب.

وفي مواجهة احتمالات تجدد أعمال العنف، دفعت السلطات الفرنسية بـ 70 ألفًا من أفراد الشرطة والدرك لتأمين التحركات الاحتجاجية في أنحاء البلاد، مع تنفيذ عمليات تفتيش واعتقالات استباقية استهدفت منع حيازة أدوات يمكن استخدامها في أعمال تخريبية.

وتضع الاحتجاجات الحكومة الفرنسية أمام تحديات متزايدة في التعامل مع المطالب الاجتماعية، بالتوازي مع الحفاظ على الأمن العام وضمان حق التظاهر السلمي. ومن المتوقع أن يظل تطور الأوضاع مرهونًا بمدى استجابة السلطات للمطالب المطروحة وقدرتها على احتواء التوترات في المدن الكبرى.

وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز فرنسا مطالب اجتماعية واقتصادية انتشار أمني مكثف باريس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر.. هدية من الحكومة لأصحاب العدادات الكودية

سعر الذهب

500 جنيه في ساعات.. الجنيه الذهب يفقد مكاسبه وعيار 21 يخالف التوقعات

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

الأجور

زيادة 7 آلاف جنيه| رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه.. اعرف هتقبض كام

وزير التربية والتعليم

هل قرر وزير التربية والتعليم إلغاء الإدارات التعليمية؟|رد حاسم من الوزارة الآن

أمطار

تحذير عاجل من أمطار رعدية.. تفاصيل طقس الأسبوع الحالي

الحد الأدني للاجور

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. تحركات لرفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 187.5% في 3سنوات

مترو الهرم

الرماية وحدائق الأهرام.. موعد افتتاح أولى مراحل مترو الهرم

ترشيحاتنا

زيارة الأقارب

بعض الناس يطلبون زيارتي في أوقات غير مناسبة فماذا أفعل؟ دار الإفتاء تجيب

الإحرام للعمرة

هل يشترط الاغتسال عند مسجد التنعيم للإحرام بالعمرة الثانية؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء

ما حكم التزوير وشهادة الزور من أجل كسب المال؟ دار الإفتاء توضح

بالصور

ريهام عبد الغفور تستعرض جمالها بفستان كاجوال | صور

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى 53 لانتصارات أكتوبر.. صور

مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور
مكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج تحتفل بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

إطلالة رياضية .. نسرين طافش تستعرض رشاقتها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

ركين سعد

حلقت حواجبي.. ركين سعد: بقيت أعرف أفتح مطواة بسبب «بومة».. خاص

هنادي مهنا

هنادي مهنا تكشف تفاصيل تعاقدها على مسلسل «17 متر» مع هشام ماجد.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد