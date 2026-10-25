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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليبرمان: نحتاج إلى حكومة تكسر عزلة إسرائيل وتقضي على حماس وحزب الله وإيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

دعا أفيجدور ليبرمان، وزير الخارجية والدفاع والمالية الإسرائيلي السابق، إلى تشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات 27 أكتوبر، معتبرًا أن إسرائيل بحاجة إلى قيادة تجمع بين المواجهة العسكرية مع حماس وحزب الله وإيران، واستعادة الدعم الدولي وإنهاء عزلتها الدبلوماسية.

وقال ليبرمان، في مقال نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست»، إن إسرائيل لا تستطيع تحمل استمرار حكومة تتركها معزولة عن حلفائها، محذرًا من أن تراجع التأييد الشعبي والسياسي في الدول الغربية قد ينعكس على الاقتصاد والأمن وقدرة إسرائيل على التحرك دوليًا.

وشدد على ضرورة تبني حكومة وصفها بأنها «صهيونية وليبرالية»، قادرة على مواجهة التهديدات العسكرية، وفي الوقت نفسه استعادة مصداقية إسرائيل وعلاقاتها مع الدول الديمقراطية.

مواجهة حماس وحزب الله وإيران
وأكد ليبرمان أن التحديات التي تواجه إسرائيل لا تقتصر على التهديدات العسكرية التي تمثلها حماس وحزب الله وإيران، بل تشمل أيضًا الضغوط الدبلوماسية واحتمال فرض عقوبات أو قيود على صادرات الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة.

وحذّر من أن استمرار تراجع الدعم الدولي قد يفتح المجال أمام خطوات سياسية ضد إسرائيل، من بينها احتمال اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطينية خلال السنوات المقبلة، أو امتناعها عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد قرارات مناهضة لإسرائيل، بحسب تقديره.

تغييرات سياسية وقانونية بعد الانتخابات
وعرض ليبرمان مجموعة من الإجراءات التي قال إن الحكومة المقبلة ينبغي أن تتبناها، تشمل إقرار قانون للخدمة الوطنية يطبق على الجميع، سواء في الخدمة العسكرية أو المدنية، وتشكيل لجنة تحقيق حكومية، وتحديد ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط، إلى جانب اعتماد دستور لإسرائيل.

كما دعا إلى إنشاء إطار عمل مشترك مع الجاليات اليهودية في الخارج لتعزيز التواصل مع صناع القرار وقادة الرأي، ومواجهة ما وصفه بالتضليل الإعلامي ومعاداة السامية ومحاولات نزع الشرعية عن إسرائيل.

واعتبر أن الانتقال من رد الفعل إلى المبادرة في التعامل مع التحديات الدولية يمثل ضرورة للحفاظ على المصالح الإسرائيلية، داعيًا إلى تغيير القيادة السياسية لمعالجة ما وصفه بتراجع مكانة إسرائيل عالميًا.

وتعكس تصريحات ليبرمان ملامح برنامجه السياسي قبيل الانتخابات الإسرائيلية، الذي يجمع بين التشدد تجاه حماس وحزب الله وإيران، والدعوة إلى إصلاحات داخلية وتحركات دبلوماسية تهدف إلى الحد من الضغوط الدولية واستعادة الدعم الغربي.

أفيجدور ليبرمان إسرائيل حماس وحزب الله وإيران دولة فلسطينية مجلس الأمن

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