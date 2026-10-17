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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يجب إقالة نتنياهو.. ليبرمان: نتعهد بتمرير «قانون المتهم» فور أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية

ليبرمان - نتنياهو
ليبرمان - نتنياهو
فرناس حفظي

شنّ أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، هجومًا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطالبًا بإقالته.

وتعهد «ليبرمان» بتمرير ما يُعرف بـ«قانون المتهم» فور أداء أعضاء الكنيست السادس والعشرين اليمين الدستورية.

وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة «إكس»، :«يجب إقالة نتنياهو، وحزبنا سيعمل، عقب أداء الكنيست الجديد اليمين الدستورية، على استبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، وانتخاب رئيس جديد».

وأضاف أن الخطوة التالية ستتمثل في إقرار «قانون المتهم» بالقراءات التشريعية الثلاث، معتبرًا أن ذلك سيضع حدًا للأزمة السياسية المرتبطة بنتنياهو.

وتأتي تصريحات ليبرمان، في إطار المواجهة السياسية مع نتنياهو، وسط مساعٍ لإحداث تغييرات في قيادة الكنيست، وتمرير تشريعات من شأنها التأثير على مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي.

أفيغدور ليبرمان رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قانون المتهم الكنيست

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