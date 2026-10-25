قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
120 فارسًا و20 فريقًا.. تفاصيل استضافة مصر جولة «لونجين» العالمية للأبطال تحت سفح الأهرامات.. فيديو
الكلاسيكو .. أرقام لافتة بين برشلونة وريال مدريد وصراع هجومي بين يامال ومبابي
«التأمين الصحي الشامل» توسّع شبكة مقدمي الخدمة وتوقّع عقد اتفاق مع مستشفى سموحة الجامعي
قبل قرعة الكاف.. تصنيف دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا
هل يؤثر غياب إمام عاشور ومحمد هاني في مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي؟.. فيديو
بسبب تهديدات إيرانية.. أمريكا تجلي أفرادًا من سفاراتها وقواعدها العسكرية بالشرق الأوسط
6 مقاعد متبقية.. من سيحجز مكانه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا؟
مصطفى مدبولي: نحتاج إلى تحويل التعاون المائي إلى مشروعات تحقق التنمية لشعوب المنطقة
هل ينتقل مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة إلى الإنسان؟.. الطب البيطري يرد
رئيس الوزراء: مصر لم تحجر يومًا على التنمية في أي دولة بحوض النيل
اللايكات الوهمية وصناديق الحظ.. الإفتاء تحذّر من مخاطر السوشيال ميديا
توصيات منتدى مصر 2026 .. تفاصيل زيادة رواتب الفريق الطبي وإضافة سيارات إسعاف للأسطول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب تهديدات إيرانية.. أمريكا تجلي أفرادًا من سفاراتها وقواعدها العسكرية بالشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية بأن الولايات المتحدة أجلت أفرادًا من سفاراتها وقواعدها العسكرية في الشرق الأوسط، على خلفية تقديرات استخباراتية تشير إلى أن الاستعدادات الإيرانية لتنفيذ هجمات تستهدف أمريكيين وصلت إلى مراحل متقدمة.

وبحسب الصحيفة، تأتي التحركات الأمريكية في إطار إجراءات احترازية لمواجهة التهديدات المحتملة، وتعزيز أمن البعثات الدبلوماسية والقوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، في ظل مخاوف من اتساع نطاق المواجهة العسكرية وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم، أن جيش الولايات المتحدة أعد خيارات لشن هجوم محتمل على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، مما قد يُجدّد الصراع المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مُطلع على الخطط طلب عدم الكشف عن هويته القول إن: "القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، لديها خطط جاهزة لتنفيذ ضربات ضد إيران في حال الحصول على تفويضٍ من البيت الأبيض".

كما نقلت الصحيفة عن مصدر آخر مُطلع على الخطط القول إن لدى (سنتكوم) عددًا من الخيارات تتعلق بالضربات، والتي تُعرض على وزير الحرب بيت هيجسيث. وقال هذا المصدر، الذي طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس ترامب سيُبقي جميع خياراته مفتوحة إلى حين اتخاذه القرار النهائي.

صحيفة «وول ستريت جورنال» الولايات المتحدة الشرق الأوسط إيران دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

سعر الذهب

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد