من هاتفك المحمول.. خطوات وطرق سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026 بدون زحام

مع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية لتوفير الوقت والجهد، وفي اطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، تزايدت معدلات البحث عن طرق سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026، خاصة بعد أن أتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمات الدفع الإلكتروني المباشر لتسوية الفواتير الشهرية بكل سهولة وأمان، مما يغني المواطنين نهائياً عن مشقة الذهاب للمقرات والوقوف في طوابير الانتظار الطويلة، لتصبح المعاملات المالية الرقمية الخيار الأسرع والأكثر راحة لإنجاز الخدمات الحكومية والخدمية في أي وقت ومن أي مكان، دون اللجوء الى الطوابير الطويلة التي تستنزف الوقت.



خطوات دفع فاتورة المياه إلكترونيا

أتاحت شركات مياه الشرب والصرف الصحي خدمة إلكترونية تُمكن المواطنين من سداد فاتورة المياه بالموبايل 2026، تيسيرًا على المشتركين وتوفيرًا للوقت والجهد، من خلال إتاحة وسائل دفع رقمية تساعدهم على إتمام عملية السداد دون الحاجة إلى التوجه لمقار الشركات.

ويمكن سداد فاتورة المياه إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوات دفع فاتورة المياه

- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، من هنـــــــــا.

- اختيار المحافظة وشركة المياه التابع لها المشترك.

- إدخال رقم الحساب أو كود المشترك أو البيانات المطلوبة.

- مراجعة قيمة الفاتورة المستحقة وبيانات الحساب.

- اختيار وسيلة الدفع المتاحة مثل البطاقة البنكية أو المحفظة الإلكترونية.

تسجيل قراءة العداد

- تأكيد عملية السداد وفقا للتعليمات الظاهرة.

- الاحتفاظ بإيصال الدفع أو رسالة تأكيد العملية.

طرق سداد فاتورة المياه بالمحافظ الإلكترونية

تتيح بعض المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات المختلفة، إمكانية دفع فواتير المرافق العامة، بما في ذلك فواتير المياه، وفقا للخدمات المتاحة داخل كل محفظة.

طرق سداد فاتورة المياه

ويمكن للمشترك استخدام محفظة فودافون كاش أو أورنج كاش أو إي آند كاش أو وي باي إذا كانت خدمة سداد فاتورة المياه متاحة لديه، مع ضرورة التأكد من ظهور شركة المياه المطلوبة ضمن قائمة الجهات المدعومة، او من خلال تطبيق انستا باي.

خطوات دفع فاتورة المياه بالمحفظة الإلكترونية

- فتح تطبيق المحفظة الإلكترونية أو الدخول إلى الخدمة المعتمدة.

- اختيار خدمات دفع الفواتير أو المرافق العامة.

- تحديد خدمة مياه الشرب إذا كانت متاحة.

خطوات دفع فاتورة المياه بالمحفظة الإلكترونية

- اختيار شركة المياه التابع لها المشترك.

- إدخال رقم الحساب أو كود المشترك المطلوب.

- مراجعة بيانات الفاتورة وقيمتها قبل الدفع.

- إدخال الرقم السري للمحفظة وتأكيد العملية.

- الاحتفاظ برسالة تأكيد السداد ومراجعة خصم المبلغ من المحفظة.