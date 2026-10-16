طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طرق دفع فاتورة المياه بالموبايل خلال عام 2026 لتسهيل سداد المستحقات الشهرية دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات مياه الشرب والصرف الصحي أو الانتظار داخل مراكز خدمة العملاء.

دفع فاتورة المياه

خطوات دفع فاتورة المياه إلكترونيا

يمكن اتباع الخطوات التالية عند استخدام تطبيق أو خدمة إلكترونية معتمدة لسداد الفاتورة.

1. الدخول إلى التطبيق أو الخدمة الإلكترونية المتاحة لدى شركة المياه.

2. اختيار المحافظة وشركة المياه التابع لها المشترك.

3. إدخال رقم الحساب أو كود المشترك أو البيانات المطلوبة.

4. مراجعة قيمة الفاتورة المستحقة وبيانات الحساب.

5. اختيار وسيلة الدفع المتاحة مثل البطاقة البنكية أو المحفظة الإلكترونية.

6. تأكيد عملية السداد وفقا للتعليمات الظاهرة.

7. الاحتفاظ بإيصال الدفع أو رسالة تأكيد العملية.

دفع فاتورة المياه



سداد فاتورة المياه بالمحافظ الإلكترونية

تتيح بعض المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات إمكانية دفع فواتير المرافق العامة، بما في ذلك فواتير المياه، وفقا للخدمات المتاحة داخل كل محفظة.

ويمكن للمشترك استخدام محفظة فودافون كاش أو أورنج كاش أو إي آند كاش أو وي باي إذا كانت خدمة سداد فاتورة المياه متاحة لديه، مع ضرورة التأكد من ظهور شركة المياه المطلوبة ضمن قائمة الجهات المدعومة.

خطوات دفع فاتورة المياه بالمحفظة الإلكترونية

1. فتح تطبيق المحفظة الإلكترونية أو الدخول إلى الخدمة المعتمدة.

2. اختيار خدمات دفع الفواتير أو المرافق العامة.

3. تحديد خدمة مياه الشرب إذا كانت متاحة.

4. اختيار شركة المياه التابع لها المشترك.

5. إدخال رقم الحساب أو كود المشترك المطلوب.

6. مراجعة بيانات الفاتورة وقيمتها قبل الدفع.

7. إدخال الرقم السري للمحفظة وتأكيد العملية.

8. الاحتفاظ برسالة تأكيد السداد ومراجعة خصم المبلغ من المحفظة.

دفع فاتورة المياه

خطوات دفع فاتورة المياه عبر فوري

يمكن سداد فاتورة المياه باستخدام تطبيق myFawry أو من خلال أحد منافذ فوري التي توفر الخدمة، وذلك باتباع الخطوات التالية.

1. فتح تطبيق myFawry أو التوجه إلى منفذ دفع معتمد.

2. اختيار خدمات المرافق أو مياه الشرب من قائمة الخدمات المتاحة.

3. تحديد شركة المياه التابع لها المشترك.

4. إدخال رقم الحساب أو كود المشترك أو البيانات المطلوبة.

5. مراجعة قيمة الفاتورة المستحقة.

6. إتمام الدفع إلكترونيا عبر التطبيق أو نقدا من خلال المنفذ.

7. استلام إيصال السداد أو رسالة التأكيد والاحتفاظ بها.