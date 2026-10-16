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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرك عاجل في مرسى مطروح لشفط مياه الأمطار وإعادة السيولة المرورية بالشوارع

جهود سحب المياه من الشوارع بمطروح
جهود سحب المياه من الشوارع بمطروح
ايمن محمود

كثّفت الأجهزة التنفيذية بمدينة مرسى مطروح تحركاتها الميدانية لمواجهة آثار الأمطار التي شهدتها المدينة، مع الدفع بفرق الطوارئ وسيارات شفط المياه للتعامل مع التجمعات المائية بالشوارع والميادين، والعمل على سرعة فتح الطرق وتسهيل حركة المواطنين والسيارات.

تكثيف اعمال شفط المياه 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، حيث وجّه اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، بتكثيف أعمال رفع المياه، خاصة بمداخل المدينة والطرق السريعة والمناطق التي تأثرت بسقوط الأمطار، لمنع إعاقة الحركة المرورية.

وشملت التحركات الميدانية الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية وسيارات شفط المياه إلى المناطق التي شهدت تراكمات، بدءًا من مدخل المدينة وحتى حي الزهور، مع إعطاء الأولوية للشوارع الرئيسية والطريق الدولي الساحلي، لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه والحد من آثارها على حركة السير.

المتابعة الميدانية

كما شدد رئيس المدينة على نوابه ورؤساء القرى بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية، وتوجيه المعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مع تكثيف أعمال رفع المياه في الأحياء الثمانية بالمدينة وعلى الطرق السريعة شرقًا وغربًا.

وأكدت رئاسة مدينة مرسى مطروح استمرار عمل غرفة العمليات على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، وسرعة توجيه فرق الطوارئ للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وتواصل الأجهزة التنفيذية جهودها الميدانية للتعامل مع تداعيات حالة الطقس غير المستقر، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمختلف أنحاء المدينة.


 

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