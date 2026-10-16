انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح لمدة 4 ساعات.. اعرف السبب

تشهد عدة مناطق بمدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة انقطاعًا مؤقتًا للتيار الكهربائي، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية على شبكة توزيع الكهرباء.

المناطق المفصول عنها الكهرباء

ويأتي فصل التيار من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة بلوحة توزيع المهندس سيد مختار، جهد 22 كيلوفولت، وفقًا لما أعلنته محافظة مطروح.

وتضم قائمة المناطق المتأثرة بالأعمال منطقة خلف اللوكس، وأجزاء من شوارع التهريب وإسكندرية وعلم الروم، ومنطقة السوق القديم، وشارع المحطة والسكة الحديد.

كما يشمل انقطاع الكهرباء عزب العسكر والسودانية والمغاربة، وجزءًا من عزبة السلام، ومبنى شركة المياه بالخماسي، وشاطئ الهنا، إلى جانب عمارات الكيلو 4 الجديدة والمنطقة الواقعة خلف السكة الحديد بالكيلو 4.

ومن المقرر إعادة توصيل التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مع التنبيه على المواطنين والمنشآت الخدمية والتجارية بهذه المناطق باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة الانقطاع، لحين عودة الخدمة مرة أخرى.