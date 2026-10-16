قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجرام زاد 100 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026
مين أحلى؟.. الترتر والأقمشة اللامعة تزين السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
برعاية الرئيس السيسي.. سويلم يستعرض استعدادات أسبوع القاهرة التاسع للمياه بمشاركة 20 وزيرا
دون إصابات أو ضحايا.. اندلاع حريق هائل فى قاعة أفراح بقنا | صور
حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح
القدس خط أحمر.. مصر و18دولة تدين افتتاح سفارة كولومبيا في المدينة المحتلة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16 أكتوبر
سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.. ارتفاع جديد
وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي التحديات الاقتصادية وأولويات التنمية
وزارة العمل تعلن عن 2541 فرصة وظيفة في 16 محافظة.. ننشر التفاصيل وشروط التقديم
وصمة عار.. أول تعليق من ترامب على قرار زيلينسكي بمهاجمة مصافي النفط الروسية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح لمدة 4 ساعات.. اعرف السبب

ارشفية
ارشفية
ايمن محمود

تشهد عدة مناطق بمدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة  انقطاعًا مؤقتًا للتيار الكهربائي، بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية على شبكة توزيع الكهرباء.

المناطق المفصول عنها الكهرباء 

ويأتي فصل التيار من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، لإجراء أعمال الصيانة بلوحة توزيع المهندس سيد مختار، جهد 22 كيلوفولت، وفقًا لما أعلنته محافظة مطروح.

وتضم قائمة المناطق المتأثرة بالأعمال منطقة خلف اللوكس، وأجزاء من شوارع التهريب وإسكندرية وعلم الروم، ومنطقة السوق القديم، وشارع المحطة والسكة الحديد.

كما يشمل انقطاع الكهرباء عزب العسكر والسودانية والمغاربة، وجزءًا من عزبة السلام، ومبنى شركة المياه بالخماسي، وشاطئ الهنا، إلى جانب عمارات الكيلو 4 الجديدة والمنطقة الواقعة خلف السكة الحديد بالكيلو 4.

ومن المقرر إعادة توصيل التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة، مع التنبيه على المواطنين والمنشآت الخدمية والتجارية بهذه المناطق باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال فترة الانقطاع، لحين عودة الخدمة مرة أخرى.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية غدًا

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

باراك أوباما

أوباما يهاجم إسرائيل: استوليتم على أراضي الفلسطينيين وتخليتم عن أخلاقكم

النائبة الراحلة اماني ابو سحلي

تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي

ترشيحاتنا

إطلاق نار بمدرسة ابتدائية بولاية أوريجون

أمريكا.. تلميذ يقتل 3 أطفال ومعلمة إطلاق نار بمدرسة ابتدائية بولاية أوريجون

بريطانيا

يخص الدبلوماسين وكبار المسؤولين .. قرار بريطاني عاجل ضد دولة أفريقية

الدفاعات الجوية الروسية

روسيا .. إسقاط 644 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

بالصور

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد