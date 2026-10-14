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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شاهد عيان: والد ضحايا حادث الدهس بمطروح تلقى خبر وفاة أبنائه في العمرة

والد الأطفال الثلاثة المتوفين
والد الأطفال الثلاثة المتوفين

 كشف عبد الرحمن مغازي، أحد مرافقي عبد العزيز السمالوسي خلال رحلة العمرة، تفاصيل اللحظات الصعبة التي عاشها الأب عقب إبلاغه بوفاة ثلاثة من أبنائه في حادث الدهس المأساوي أمام مدرسة عبد الله بن مسعود الابتدائية بمحافظة مطروح، مؤكدًا أنه استقبل الخبر بالصبر والاحتساب، وطلب من الجميع الدعاء له بالثبات.

أداء العمرة 

وأوضح مغازي على حسابة على موقع التواصل الاجتماعى أن المرافقين حرصوا على مساعدة الأب في إتمام مناسك العمرة أولًا، دون علمه بوفاة أبنائه، في محاولة لتجنيبه وقع الصدمة أثناء أداء المناسك، قبل إبلاغه بالفاجعة التي حولت رحلته للأراضي المقدسة إلى مأساة إنسانية قاسية.

وأضاف أن عبد العزيز السمالوسي، عقب علمه بالخبر، أظهر صبرًا واحتسابًا، وحمد الله على قضائه وقدره، مرددًا: «اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها»، كما طالب الجميع بالدعاء له بالصبر والثبات على هذا الابتلاء العظيم.

ألغى رحلته

وأوضح انه من المقرر أن يعود الأب إلى مصر عبر مطار برج العرب، برفقة الشيخ فتحي عطية أبو جواد، الذي ألغى رحلته ليكون بجواره ويسانده في هذه المحنة.

وأشار شاهد العيان إلى أن الطائرة التي تقل الأب أقلعت من مطار جدة في الساعة التاسعة والنصف صباحًا، متجهة إلى مطار برج العرب، تمهيدًا لعودته إلى مصر ومواجهة واحدة من أصعب لحظات حياته.

كان حادث الدهس الذي وقع أمام مدرسة عبد الله بن مسعود الابتدائية بمطروح قد أسفر عن وفاة ثلاثة أشقاء هم أحمد وهاجر ورقية، أبناء عبد العزيز السمالوسي، إلى جانب إصابة ثلاثة أطفال آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن بين أهالي المحافظة.

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