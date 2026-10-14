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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ مطروح والسكرتير العام يقدمان واجب العزاء لأسر ضحايا حادث الضبعة

نائب المحافظ والسكرتير العام خلال تقديم العزاء بمدينة الضيعة
نائب المحافظ والسكرتير العام خلال تقديم العزاء بمدينة الضيعة
ايمن محمود

  نيابةً عن اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ مطروح، قدّم الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ يرافقه المهندس حسين السنيني السكرتير العام ورئيس مدينة الضبعة وعدد من القيادات التنفيذية، واجب العزاء لأسر الأطفال الثلاثة ضحايا حادث السير الأليم بمدينة الضبعة.

تعازى محافظ مطروح 

ونقلا ،  تعازي  المحافظ وتضامن المحافظة الكامل مع أسر الضحايا وتقديم أوجه الدعم والمساندة لهم.

كما تفقد نائب المحافظ مستشفيَي الضبعة والعلمين، للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من توفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، مع استمرار المتابعة حتى تماثلهم للشفاء.

وأكد نائب المحافظ استمرار متابعة تداعيات الحادث والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم للأسر المتضررة، داعيًا الله أن يتغمد الأطفال المتوفين بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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