انقلاب تريلا محملة بالحجارة على الطريق الساحلي بمطروح شرق الضبعة دون خسائر بشرية

شهد طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، حادث انقلاب سيارة تريلا محملة بالحجارة.

انقلاب سيارة نقل

وتعرضت السيارة النقل الثقيل للانقلاب أثناء سيرها بالطريق، بالقرب من قرية أولاد علواني، الواقعة شرق مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، ما أدى إلى تناثر حمولتها من الحجارة بمحيط موقع الحادث، وسط حالة من الحذر بين قائدي السيارات المارة بالمنطقة.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية، فيما تركزت الجهود على التعامل مع آثار الحادث ورفع السيارة والحمولة من الطريق، لتجنب إعاقة حركة المركبات على أحد الطرق الحيوية الرابطة بين مطروح والإسكندرية.